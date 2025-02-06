Адвокат Комарницький заявив про "замовну брудну кампанію" проти нього, його родини і клієнтів

Денис Комарницький, київський адвокат і бізнесмен, заявив про "замовну брудну кампанію" проти себе, своєї родини та міської влади Києва. Так він прокоментував інформацію ЗМІ щодо обшуку в його помешканні.

Він заявив, що ця кампанія почалась із фейкових публікацій в медіа і перейшла до прямих спроб тиску на його рідних, "спроб морального знищення, які виходять за всі можливі межі".

На думку Комарницького, ця атака також спрямована на дискредитацію київської міської влади та її представників. "Дестабілізація, поширення брехні, залякування – це набір методів, добре знайомих тим, хто намагається узурпувати право на вплив на громадську думку, щоб маніпулювати нею" – йдеться у його заяві.

Він вважає, що цей тиск безпосередньо пов’язаний із його професійною діяльністю як адвоката, що захищає інтереси широкого кола клієнтів. Комарницький запевнив, що попри все не відмовиться від професійних принципів та правової позиції, а також продовжить захищати свої права всіма законними засобами, у тому числі шляхом звернення до суду для захисту честі, гідності та ділової репутації.

"Мені особливо прикро, що до цього причетні представники нібито незалежних антикорупційних органів. Очевидно, що моя робота викликає занепокоєння у тих, хто вважає, що закон можна вільно підлаштовувати під свої забаганки, а справедливість нічого не варта" – йдеться в заяві.

6 лютого Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про проведення масштабної операції "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельних питань у Києві. Економічна правда з посиланням на джерело в НАБУ повідомила, що бюро проводить слідчі дії у Дениса Комарницького.