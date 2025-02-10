НАБУ виявило мільйони доларів під час обшуків у справі Комарницького – фото

Правоохоронці перевірили банківські скриньки фігурантів

У понеділок, 10 лютого, НАБУ і САП у межах операції "Чисте місто" щодо земельної корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб.

Про це Національне антикорупційне бюро України повідомило у Telegram-каналі. Також правоохоронці опублікували фото з місць проведення слідчих дій.

"У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо факти, які відомі за гучною справою на сьогодні:

Головний фігурант Комарницький досі в Україні, переховується, але намагається втекти за кордон. Наразі його активно розшукують, увесь силовий блок має орієнтування на нього.

Сім підозрюваних у справі земельної корупції утримують під вартою. З п'ятниці, 7 лютого, заставу за 7 фігурантів ніхто не вносив.

Банда Комарницького документувалася "онлайн" протягом 2023-2024 років. Її злочини відбувались на основі "туалетних схем", коли під неіснуюче майно відводилася столична земля, фіксувалися "тут і зараз".

Вже зараз слідство має чимало відео та аудіо щодо всіх фігурантів, а, можливо, й інших топполітиків столиці та країни.

НАБУ готує окремий відеозвіт, який буде "справним блокбастером", де розсекретить окремі розмови та схеми. Тобто громада зможе побачити деякі деталі зухвалої злочинної діяльності в Київраді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у гучній справі "смотрящого за Києвом" перших фігурантів посадили до СІЗО.