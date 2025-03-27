Зручний графік та чимала зарплата. В Києві пенсіонерам пропонують цікаву роботу
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Виплата зарплати 4 рази на місяць
Зараз пошук роботи в Україні актуальний не тільки для молоді, адже багато пенсіонерів готові працювати і отримувати додаткові гроші. Так, до прикладу, в Києві шукають швачку для пошиття жіночого одягу з чималою зарплатою.
Як вказано в оголошені на порталі з пошуку роботи, основна вимога — досвід роботи швачкою від двох років. Компанія шукає відповідальну, працьовиту та досвідчену співробітницю.
Роботодавець обіцяє гнучкий та позмінний графік роботи, виплату зарплати 4 рази на місяць. Вакансія актуальна для жителів Києва, проте компанія готова допомогти з пошуком житла для приїжджих. За роботу швачкою обіцяють зарплату від 25 до 50 тисяч грн.
Умови роботи:
- робоче місце обладнане сучасними швейними машинками та потрібною технікою;
- гнучкий та позмінний графік роботи;
- навчання працівників компанії;
- виплата зарплати 4 рази на місяць.
Зауважимо, що сума зарплати залежить від якості та швидкості роботи. Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування. Майбутня швачка має вміти працювати з різними типами тканин і мати досвід роботи від 2-х років. Офіс кампанії знаходиться біля станції метро Бориспільська.
Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам пропонують роботу з гнучким графіком та безкоштовним житлом.