З'явилися нові деталі про добровольця, який влаштував стрілянину під Києвом під час перевірки ТЦК

Військовослужбовець ДФТГ співпрацює з поліцією

Чоловік у військовій формі, який влаштував стрілянину на складі у селі Щасливе під Києвом, є військовослужбовцем ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади). Чоловік отримав контузію на фронті ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у 2015-2016 роках.

Про це у Facebook написав народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко. Він додав, що інцидент стався під час планової перевірки підприємства, до якої було залучено ДФТГ.

За словами Федієнка, водій, машину якого перевіряв ТЦК, дійсно перебуває у розшуку. Нардеп наголосив, що керівництво Сили територіальної оборони ЗСУ повинно привести досконале розслідування, адже ДФТГ підпорядковуються їм.

"По даному епізоду, військовослужбовець ДФТГ співпрацює з поліцією, травматичну зброю вилучено. Особисто я вважаю, що травматичну зброю треба конфіскувати, загрози його життю та оточуючих не було, застосував він її неправомірно", — резюмував Федієнко.

Як повідомляв "Телеграф" у місті Хуст Закарпатської області чоловік влаштував стрілянину біля районного ТЦК та СП. Він намагався проникнути у будівлю ТЦК. Чоловік — колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я. Він стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати.