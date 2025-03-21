Чому можуть скасувати бронь від мобілізації: перелік причин

Однією з підстав є звільнення працівника

Звільнення від мобілізації мають громадяни, які законно оформили відстрочку. Однак існують обставини, за яких можна втратити це право.

Про це пише 24 Канал. Згідно з новими нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №76 від 22 листопада 2024 року, анулювати бронь від призову можуть в таких випадках:

закінчення строку її дії;

завершення критично важливим підприємством виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи, організації статусу критично важливого, критично важливої установи державним органом, який прийняв рішення про визначення їх критично важливою установою;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, критично важливої установи;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, критично важливої установи (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, критично важливої установи).

Також військовозобов'язаному скасують відстрочку у разі:

тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з критично важливим підприємством, критично важливою установою;

обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування засобами Порталу Дія;

обґрунтованого подання керівника критично важливого підприємства, критично важливої установи, але не частіше ніж один раз на п’ять календарних днів засобами Порталу Дія;

надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.

Інші підстави для анулювання броні:

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності;

невідповідності військовозобов'язаного умовам, зазначеним в абзаці третьому пункту 8 цього Порядку;

звільнення з посади священнослужителя (за заявою ДЕСС в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов'язаного працівника, що формується на основі інформації, поданої юридичною особою – релігійною організацією);

виключення суб'єкта господарювання або працівника суб'єкта господарювання зі складу бригади постачальників електронних комунікаційних послуг та побудови мереж за технологією xPON.

Раніше "Телеграф" писав, що 16 категорій українців не підлягають мобілізації. Хто отримає відстрочку з 1 квітня.