Если Путин умрет, война в Украине закончится? Что думает искусственный интеллект

Существует несколько сценариев развития событий

Смерть главы России 72-летнего Владимира Путина значительно повлияет и на войну в Украине, и на судьбу самой РФ. Из этого следует вопрос: насколько вероятно, что в таких обстоятельствах война закончится окончательно.

"Телеграф" решил выяснить это, обратившись к искусственному интеллекту Grok. По его мнению, на ход войны в Украине влияют многие факторы и один из самых главных — Путин.

Отметим, что Grok – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска. Созданный по инициативе самого Маска в ответ на распространение ChatGPT чат-бота от компании OpenAI.

Закончится ли война в Украине после смерти Путина

Смерть главы РФ, по мнению ИИ, определенно повлияет на ход войны в Украине, однако она не может гарантировать ее немедленного завершения. Существует несколько сценариев развития событий и ситуаций, которые повлияют на это.

Политическая ситуация в России

Вероятнее смерть Путина приведет к борьбе за власть и вспыхнет она между разными группами: силовиками (представителями силовых структур), олигархами и военными. Хаос, накрывший Россию, повлияет и на войну. Ведь, во-первых, за время деления власти Украина сможет восстановить свое преимущество на фронте, а, во-вторых, новый лидер изменит судьбу войны. Он может либо продолжить войну как показатель своей силы и тем самым укрепить свою власть, либо установить мир, чтобы вывести Россию из экономического кризиса.

Военная стратегия России

Война с Украиной значительно истощила Россию, которая пытается поддерживать свою военную машину любыми силами. Поэтому новый лидер может выбрать два пути:

усилить наступление, чтобы дожать фронт и одержать победу.

начать продуктивные переговоры, чтобы сохранить то, что осталось.

Но эти изменения, по мнению ИИ, будут происходить медленно, ведь у военной машины России немалый запас, которого хватит на определенный период времени.

Международное давление

Запад захочет воспользоваться сменой власти в России и может усилить давление на государство. Ведь новый лидер может пойти на уступки и завершить войну, например, за полное снятие санкций, или же наоборот — упорно продолжать агрессию. Это будет зависеть от готовности нового главы РФ идти на компромисс.

Реакция Украины

ИИ уверен, что смерть Путина вдохновит Украину бороться еще более упорно. И если в этот момент военный потенциал армии РФ на фронте просядет, Киев может иметь немалые успехи. Но есть вероятность, что новый лидер захочет договориться о мире и решить войну дипломатическом путем.

Поможет ли смерть Путина завершить войну

Смерть Путина не сможет автоматически остановить войну, ведь это многогранный процесс, которым руководит несколько сторон. Но она точно станет толчком к переменам. По мнению ИИ, новый лидер либо решит остановить войну и пойдет на мир, либо продолжит вооруженную агрессию, и война затянется еще больше.

Подытоживая, Grok говорит, что смерть Путина — окно возможностей для завершения войны. Но это зависит не только от того, кто придет к власти в России, но и от Украины, Запада и т.п. Эта вооруженная агрессия может завершиться скорее при благоприятных условиях, но не следует исключать возможности ее продления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ИИ Маска проанализировал встречу делегаций США и Украины.