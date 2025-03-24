Інший колір шкіри і навіть голос: ШІ підкреслив свіжі зміни у зовнішності Путіна

Деякі джерела припускають серйозні захворювання Путіна

Зовнішність російського президента Володимира Путіна останнім часом досить змінилася, що може свідчити про погіршення стану здоров’я. Через це у суспільства виникає гострий інтерес.

"Телеграф" поцікавився думкою штучного інтелекта Grok щодо його спостережень та ймовірних причин.

Зовнішній вигляд Путіна

З останніх відео та фотографій (за 2025 рік) помітно, що обличчя Володимира Путіна виглядає більш виснаженим. Зокрема:

зморшки стали глибшими, а риси обличчя — різкішими;

шкіра виглядає блідою, ймовірно, через втому або стрес.

Володимир Путін, фото: росЗМІ Володимир Путін, фото: росЗМІ Володимир Путін, фото: росЗМІ

Це незначні зміни, проте досить помітні, якщо порівнювати з попередніми публічними появами російського політика.

Поведінка та рухи

У рухах російського лідера зараз помітна підвищена обережність, говорить ШІ. Зокрема:

хода стала повільнішою та менш упевненою;

під час виступів жести виглядають стриманими — ніби він уникає різких рухів або намагається зберегти енергію.

Це може свідчити про фізичний дискомфорт або навмисне прагнення підтримувати імідж сили.

Голос

Ще один помітний аспект — тембр його голосу. У деяких виступах він звучить:

захриплим або напруженим;

менш ясним і впевненим, ніж раніше.

Це може бути наслідком перезавантаження голосових зв'язків чи навіть можливих проблем із дихальною системою, хоча це є лише припущеннями ШІ.

На що може хворіти Путін?

Чутки про стан здоров'я Володимира Путіна ходять уже тривалий час. Деякі джерела припускають серйозні захворювання, зокрема:

онкологічні хвороби, зокрема рак;

хворобу Паркінсона.

Слід зауважити, що ці заяви не мають офіційного підтвердження і часто є предметом спекуляцій. Політичні лідери, як Путін, приховують ознаки слабкості, тому будь-які зовнішні зміни можуть бути ретельно контрольованими.

Висновок

Спираючись на спостереження штучного інтелекту Grok, можна відзначити певні зміни у зовнішньому вигляді та поведінці Путіна, які можуть свідчити про можливі проблеми зі здоров'ям — втому, фізичний дискомфорт або навіть більш серйозну недугу.

Попри це без достовірних даних це залишається лише припущеннями. Реальний стан здоров'я російського президента залишається невідомим, тож будь-які оцінки слід робити з обережністю.

Раніше "Телеграф" "Телеграф" писав, що зовнішність російського лідера зацікавила багатьох ще минулого року під час параду на 9 травня в Москві. Тоді на деяких відеокадрах він ледве пересувався, проте після публікації відео одразу видалили.

Мабуть, усіх людей цікавить, хто ж може замінити Путіна в разі його смерті. На думку штучного інтелекту, є дві кандидатури, проте навіть після його заміни радикального пом’якшення політики щодо України найближчим часом чекати не варто.