Ви у розшуку ТЦК? Як перевірити свій статус у реєстрі "Оберіг"

Реєстр взаємодіє з іншими державними базами

За порушення правил військового обліку чи ухилення від мобілізації передбачена адміністративна відповідальність. У деяких випадках ТЦК та СП може оголосити громадянина у розшук.

Усі дані про військовозобов’язаних вносяться до реєстру "Оберіг", який взаємодіє із шістьма державними базами даних. Цей реєстр використовується для військового обліку та контролю за мобілізацією, повідомляє "Суспільне Черкаси".

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, що єдиним органом, який вносить інформацію в реєстр, є ТЦК та СП.

"У першу чергу реєстр "Оберіг" – це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави", — зазначає Черногоренко.

Тобто, щоб дізнатися, чи ви у розшуку, потрібно особисто звернутися чи зателефонувати у ТЦК, де ви перебуваєте на обліку.

У разі, якщо військовозобов'язаний був оголошений у розшук, до цього процесу може бути залучена поліція. Тому доцільно звернутися до правоохоронців із запитом про наявність розшукових заходів щодо громадянина.

Ще один спосіб дізнатися про свій статус — перевірити судові реєстри на наявність ухвал щодо вашої особи. Якщо ТЦК подав позов до суду, це буде відображено у судових документах.

Як діє система розшуку порушників

Якщо військовозобов’язаний не з’являється за повісткою, ТЦК може передати інформацію до правоохоронних органів. СБУ та Нацполіція мають доступ до реєстру "Оберіг", що дозволяє швидко встановити місцеперебування та контакти порушників мобілізаційного процесу.

У разі підтвердження факту ухилення особу можуть притягнути до відповідальності відповідно до законодавства.

Раніше "Телеграф" писав, що на Вінниччині чоловік не пішов служити через страх загинути на війні. Обвинувачений не з’явився до ТЦК та СП для відправки у військову частину. Що вирішив суд.