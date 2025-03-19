Як стати на військовий облік у 2025 році: список необхідних документів

Для окремих категорій громадян потрібні додаткові довідки

Стати на військовий облік у ТЦК та СП повинен кожен військовозобов’язаний українець. Для цього необхідно підготувати певний пакет документів.

"Телеграф" розповідає, що потрібно для постановки на облік. До військкомату необхідно подати наступні документи:

паспорт громадянина України — основний документ, що посвідчує особу;

індивідуальний податковий номер (РНОКПП);

військово-облікові документи — наприклад, військовий квиток або посвідчення про приписку (якщо є);

свідоцтво про народження;

документи про сімейний стан та наявність дітей — копія свідоцтва про шлюб та копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

документи про освіту — для підтвердження рівня освіти (шкільний атестат, диплом бакалавра чи магістра).

Також необхідно підготувати автобіографію та дві фотокартки розміром 3×4 см .

Якщо громадянин зареєстрований як внутрішньо переміщеної особи, то потрібно до ТЦК подавати довідку ВПО .

Зміна місця проживання: що робити

У разі переїзду призовники та військовозобов’язані повинні встати на облік за новою адресою протягом 7 днів. Якщо не дотриматися цього правила, можна нарватися на штраф — від 17 до 25,5 тисяч гривень відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадуємо, у квітні 2025 року в Україні на військовий облік мають стати всі хлопці, яким виповнилося або буде в цьому році 17 років. Це стосується як школярів, так і тих, хто вже завершив навчання. Якщо хлопець ще навчається у школі, про постановку на облік повинні повідомити безпосередньо у навчальному закладі.

Не варто плутати постановку на облік з мобілізацією. За українським законодавством, мобілізувати можуть лише з 25 років. До цього моменту всі дані про призовника зберігаються в реєстрі "Оберіг".

Навіть якщо юнак став на облік, це не означає негайний призов до війська. Проте важливо виконати вимоги закону та вчасно з’явитися до ТЦК у зазначений день.

Раніше "Телеграф" писав, що українці за кордоном зможуть стати на військовий облік онлайн. Раніше така можливість була лише у хлопців до 25 років.