Не Поплавським єдиним: журналістка звинуватила у домаганнях викладача ЛНУ імені Івана Франка

Дівчина збиралася оприлюднити цю інформацію кілька років

Викладач факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Йосип Лось начебто домагався до своєї студентки. Раніше були поширені такі звинувачення на адресу Михайла Поплавського та викладачів Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Журналістка видання NGL.media Катерина Родак розповіла про домагання, що відбулися під час її навчання на факультеті журналістики у 2012-2018 роках, на своїй сторінці у Facebook та у коментарі Суспільному.

"Й. Лось на факультеті журналістики закрився зі мною у своєму кабінеті. Я мала скласти залік. Ми були удвох, і я дуже довго слухала його лекцію про те, що я особлива, що мені потрібен особливий чоловік — арієць, українець, з хорошою генетикою. І що треба вагітніти" — йдеться у дописі.

За словами дівчини, якій тоді було 19 років, професор взяв її за руку і почав гладити, піднімаючи вверх рукав светра.

"Спитав, що я відчуваю? Я відповіла, що нічого. Але це була брехня — я відчувала огиду, але не змогла це сказати, бо на мене тиснув його професорський авторитет і відчуття, що це буде перебільшенням, якщо я якось різко відреагую. Якимось чином це бридотне спілкування завершилось, і я більше не заходила в той кабінет наодинці", — додала Катерина.

У коментарі вона розповіла, що збиралася оприлюднити той випадок цілих п’ять років.

"Я дуже хвилювалася, що в мене не буде підтримки в цьому, що мені почнуть говорити, що я перебільшую, що доторк до руки — це щось таке дрібне, з ким не буває, або що я неправильно зрозуміла дії викладача. Я дуже хвилювалася власне за цю реакцію, я була не готова до такої якоїсь критики, відповідно я це дуже відкладала", — пояснила дівчина.

Журналістка розповідає, що багато років переповідала цю історію колегам та друзям, але не виносила цього на загал. У відповідь її співрозмовники часто ділилися схожими історіями.

"Це напевне така реакція в мозку, ти починаєш виправдовувати його дії, водночас применшувати свою цінність, свою реакцію в цей момент і воно реально приходить з роками. Мені дуже довго довелося з цим прожити, щоб зрозуміти, що ця ситуація була не ок. І хочеться, щоби всі це розуміли й надалі", — каже Катерина.

Тепер вона вважає за потрібне притягнути до репутаційних втрат і до відсторонення від комунікації з іншими студентками свого колишнього викладача.

Студентки поділилися схожими історіями у коментарях

У коментарях під дописом Катерини Родак жінки почали ділитися своїми історіями, пов'язаними із професором. Виявилося, що вона не єдина.

"Лось теж ліз цілуватися до мене.. затискав до стіни.. правда, я пручалася… Гидоцько.. Здається, він тоді був завкафедрою..", — пише Оксана Сенишин.

"Мені Лось казав на одинці в кабінеті, що я йому нагадую перше кохання і теж брав за руку і хотів поцілувати. Моя одногрупниця розповідала, що він вже кілька поколінь харасить жінок (він ще до її мами у свій час чіплявся)", — пише Аліса Бондаренко.

Що кажуть в університеті

Суспільне звернулося за коментарем до пресслужби Львівського національного університету імені Івана Франка, але журналістам пообіцяли надати відповідь згодом.

Своєю чергою, Йосип Лось у коментарі LVIV.MEDIA категорично заперечив усі звинувачення та назвав ситуацію "провокацією".

"Які домагання, ти що жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років? Ну то смішно, я вже своє від цей… Я вже прадідусь, не просто дідусь, а прадідусь", — заявив він.

Що відомо про Йосипа Лося

87-річний Йосип Лось викладає на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Він є професором кафедри зарубіжної преси та інформації, доктором політичних наук.

У 1959 році Йосип Лось закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Працював у редакціях районних, міських, міськрайонних газет на посадах завідувача відділу, відповідального секретаря. З березня 1971 року посів посаду редактор університетської газети "За радянську науку". З того ж часу перебуває на викладацькій роботі.

Як зазначають на сайті факультету журналістики, Йосип Лось є автором понад 1250 науково-публіцистичних і аналітичних статей.

Нагадаємо, після скандалу навколо Київського національного університету імені Карпенка-Карого та викладача Андрія Білоуса, ще одного звинувачують у нібито домаганнях до студенток та психологічному насильстві. Мова йде про заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького.