Був "сірим кардиналом" при Зеленському, а зараз порівнює себе з Маском: де зараз "шептун" Андрій Богдан

За час своєї кар’єри він був втягнутий до кількох скандалів

Колишній голова Адміністрації Президента (зараз Офіс Президента, ОП) свого часу був радником Ігоря Коломойського та мав важливу посаду за президентства Януковича. Де зараз Андрій Богдан, чим займається і як виглядає — далі у матеріалі.

Народився 3 грудня 1976 року у Львові. Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 1998 році, а у 2007 році отримав кваліфікацію економіста та спеціаліста з фінансів.

З 1998 року Богдан був юрисконсультом у приватному та державному секторах, а з 2008 року починає займатися політикою. З 2008 до 2010 року був заступником міністра юстиції України, 2010-2011 року — заступником міністра Кабінету міністрів України — урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, а з лютого — радником прем’єр-міністра України, зрадника Миколи Азарова. По березень 2014 року був Урядовим уповноважений з питань антикорупційної політики за Януковича.

Крім того, Богдан обіймав посаду позаштатного радника голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського та виступав як адвокат екслідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана.

Андрій Богдан та Геннадій Корбан під час засідання Апеляційного суду Києва, 10 лютого 2016 року. Фото: УНІАН

Богдан та Зеленський

Під час президентської кампанії 2019 року Богдан був юридичним радником Володимира Зеленського. Після перемоги керівника "Кварталу 95", 21 травня 2019 року Богдан очолив Адміністрацію президента України. Його призначення викликало резонанс: його пов’язували з олігархом Коломойським, а також вказували на порушення закону "Про очищення влади", який забороняв обіймати держпосади ексчиновникам часів Януковича. Пізніше він став головою оновленого Офісу Президента і набув репутації "сірого кардинала" президента. У цей час Богдан "який шепоче на вухо" Зеленському стає інтернет-мемом.

Богдан щось нагадував Зеленському на будь-яких публічних заходах. Фото: nv.ua

Перебуваючи на посаді, Богдан конфліктував зі ЗМІ. Він заявляв, що владі не потрібні журналісти для спілкування із суспільством, а також звинувачував їх у корупції. 11 лютого 2020 року Богдана було звільнено і після відставки він відкрито критикував політику самого Зеленського.

Де зараз Андрій Богдан

В останні роки Богдан рідко з’являється у публічному просторі. У 2023 році на своїй сторінці у Фейсбуці він публікував повідомлення про підтримку ЗСУ та фото з прифронтових міст України.

У грудні 2024 року журналістка "Телеграфу" Марина Шашкова в матеріалі "Місія — зупинити Арестовича. Що думають в Раді та ОП щодо участі мігрантів в майбутніх виборах", цитуючи своїх джерел, написала, що зараз Богдан перебуває за кордоном (має відстрочку від мобілізації через наявність 4 дітей – ред.) і він "хоче балотуватися з новим політичним проєктом" у можливих майбутніх президентських виборах.

Фото: facebook.com/p/Андрій-Богдан-100001919342118, 2023 рік

Фото: facebook.com/p/Андрій-Богдан-100001919342118, 2023 рік

У лютому 2025 року Богдан оновив фотографію профілю у соціальній мережі, замінивши її на зображення Ілона Маска, якого неофіційно називають "другим президентом США". Наразі засновник SpaceX є керівником департаменту ефективності та старшим радником президента США в адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, що у США американці виступають проти компанії Маска та його масштабне скорочення федерального уряду. Особливо страждають по всій країні автосалони Tesla.

Раніше ми розповідали про дружину держсекретаря США Марка Рубіо. Виявляється, у молодості вона була професійною чирлідеркою.