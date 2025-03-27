Скандал с писателем Винничуком не утих после решения ПЭН: что известно

Юрий Винничук остается в ПЕН: решение, которое разозлило часть сообщества.

Решение Украинской ПЭН (культурная и правозащитная общественная организация, объединяющая украинских авторов) оставить в организации львовского писателя Юрия Винничука после его скандальной публикации вызвало серьезный резонанс в культурной среде.

Одним из последствий этого голосования стало заявление известного писателя и офицера ВСУ Иллариона Павлюка о выходе из ПЭН.

Украинская ПЭН – культурная и правозащитная общественная организация, объединяющая украинских авторов, журналистов, писателей, драматургов, ученых, издателей, переводчиков, правозащитников, культурных менеджеров, фотографов, иллюстраторов. Является одним из 146 национальных центров Международного ПЭН.

Что известно о скандале?

25 февраля журналистка-расследовательница Екатерина Родак поделилась в Facebook историей о том, как в 19-летнем возрасте испытала притязания от профессора Львовского национального университета Иосифа Лося, преподававшего на факультете журналистики, на кафедре зарубежной прессы и информации.

Эта публикация привлекла внимание к ее масштабной статье на сайте NGL.media, где более 20 человек рассказали о притязаниях со стороны преподавателей театральных университетов. После этого десятки женщин также заявили о притязаниях со стороны Лося.

Вскоре писатель Юрий Винничук написал колонку "Была когда-то развратная эпоха", которую опубликовал в издании "Збруч". В тексте автор вспомнил времена, когда термины "сексизм", "мизогиния" и "абьюз" не были распространены, и привел ряд высказываний, которые многими были восприняты как оправдание сексуального насилия.

Львовский писатель Юрий Винничук

В частности, Винничук заявил, что в его молодости "было в порядке вещей" заняться сексом с девушкой без сознания.

Публикация вызвала волну возмущения среди украинской интеллигенции и культурного сообщества.

В частности, главная редактор издания "Гендер в деталях" Тамара Злобина назвала его текст "очень редкой, маргинальной реакцией стариков, застрявших в прошлом".

"Будучи в позиции авторитета, методом перебора искать восприимчивых, незрелых, ломких, именно для того, чтобы из этих свойств пользоваться – метод тоталитарных сект и хищников. Они просто ищут более слабых", – прокомментировал писатель и переводчик Остап Украинец.

На фоне этого Исполнительный совет ПЭН принял решение исключить Винничука из организации.

Однако это решение оказалось временным – после тайного голосования на Общем собрании организации большинство членов (74 из 116) поддержало решение о том, что его нужно оставить в ПЭН-клубе.

Реакция Иллариона Павлюка

Одним из публично не согласившихся с таким решением стал Илларион Павлюк – известный украинский писатель, журналист и военный. Он подал заявление о выходе из ПЭН, отметив, что эта ситуация показала несовпадение во взглядах на роль организации.

Павлюк считает, что правозащитная составляющая должна преобладать над корпоративной солидарностью, но большинство членов ПЭН не разделяют такое мнение.

Илларион Павлюк – известный украинский писатель, журналист и военный

"Я считаю, что правозащитная роль ПЭН – это объединение мастеров слова для защиты прав человека. И что это важнее, чем объединяться и защищать друг друга. Но я в меньшинстве", – заявил Павлюк.

По его мнению, решение ПЭН напоминает большее решение профсоюза, занимающегося защитой своих членов, а не организации, стоящей на страже прав человека и этических стандартов.

"Исполнительный Совет призывает членов Украинского ПЕН к сдержанности и ответственности в высказываниях, которые могут причинять боли или приводить к ретравматизации. В наше время чувствительность к боли другого является не меньшей ценностью, чем ценность свободы самовыражения, и между ними важно искать баланс", — подчеркнули в Украинском ПЕН.

Ранее "Телеграф" писал о том, что преподаватель факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосиф Лось вроде бы добивался своей студентки. Ранее были распространены обвинения в адрес Михаила Поплавского и преподавателей Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.