Чекає в’язниця в Україні, а тепер і в Росії: де зараз скандальна Тетяна Монтян
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52-річна зрадниця України несподівано стала ворогом росіян
Прокремлівська пропагандистка Тетяна Монтян стала неугодною росіянам. Адвокатку, яка у минулому захищала українських активістів, чекають за ґратами не лише у її рідній Україні, а й у самій країні-агресорці.
Монтян стала відома своїми українофобськими та проросійськими поглядами. "Телеграф" розповідає, чому її не злюбили росіяни, де зрадниця зараз і як вона виглядає.
Тетяну Монтян хочуть посадити у РФ
З кінця 2024 року перебіжчиця, яка підтримує путінський режим і війну Росії проти України, почала злити російських пропагандистів своїми розповідями про реальну, плачевну ситуацію на Донбасі. Крім того, вона не раз звинувачувала своїх колег у тому, що для них війна зводиться лише до зведень. Також Монтян заявляла, що пропагандист Володимир Соловйов та його прихильники "гірші за нацистів" і що Росія "кинула" жителів Донбасу.
2 березня український блогер Денис Казанський опублікував пост про те, що через його відеоогляди скандальних заяв пропагандистки "росіяни хочуть посадити Тетяну Монтян".
"Російський неонацист Олександр Матюшин звернувся до Бастрикіна з вимогою відправити Монтян на нари за те, що вона озвучує правду про свавілля в Донецьку, яку я потім цитую на своїх ресурсах", — написав Казанський у своєму Телеграм-каналі. Уточнимо, що Олександр Бастрикін — голова Слідчого комітету РФ.
Що відомо про Тетяну Монтян
Народилася 29 серпня 1972 року в Керчі. Закінчила школу у Херсоні, потім вступила на юридичний факультет МДУ. Практику проходила у Московському карному розшуку.
1994 року Монтян повернулася до України, а 1995-го переїхала до Києва, де почала працювати адвокатом, спеціалізуючись на кримінальних справах. Насамперед гучною справою стала "справа 9 березня" про протести "Україна без Кучми" (2001). Тоді СБУ порушила справу проти 19 активістів. Вона не змогла виправдати підзахисних, а проти неї порушили справу, закриту у 2005 році.
Монтян здобула популярність як громадський діяч: захищала жертв "чорних рієлторів", боролася за збереження архітектурної спадщини Києва та проти рейдерства. 2012 року брала участь у виборах до Верховної Ради, де посіла п’яте місце. Під час кампанії вона заявляла, що її партія виступає за права ЛГБТ-спільноти на сім’ю та усиновлення. 2015-го балотувалася у мери Києва.
Як Тетяна Монтян стала зрадницею
Під час Революції гідності у 2014 році виступила проти повалення Януковича, називаючи Майдан "олігархічним заколотом", а його учасників – "майдаунами". Після Євромайдану критикувала нову владу — називала її "хунтою" та почала з’являтися на проросійських пропагандистських каналах.
Відома своєю підтримкою сепаратистів ОРДЛО. У 2014 році зустрічалася з лідером терористичної групи "Привид" Олексієм Мозговим. Після цього була внесена до бази "Миротворець".
У 2016 році її з чоловіком не пустили до ЄС, на що Монтян відреагувала погрозами: "Скоро прийде Росія, і вас усіх повішає на телеграфних стовпах".
2021 року прийшла на парад бойовиків "ДНР" у Донецьку з портретом діда президента України Володимира Зеленського.
Де зараз і як виглядає Тетяна Монтян
Ймовірно, Монтян живе зараз на дві країни-терористки – Росію та Білорусь. Вона дає інтерв’ю Z-блогерам та пропутінським журналістам. У жовтні 2024 року в Україні позбавили перебіжчицю права займатися адвокатською діяльністю.
Нагадаємо, що зрадниця України має чотирьох синів. Раніше "Телеграф" писав, як Монтян зреклася рідного сина, який став на бік України.