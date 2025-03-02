Чекає в’язниця в Україні, а тепер і в Росії: де зараз скандальна Тетяна Монтян

52-річна зрадниця України несподівано стала ворогом росіян

Прокремлівська пропагандистка Тетяна Монтян стала неугодною росіянам. Адвокатку, яка у минулому захищала українських активістів, чекають за ґратами не лише у її рідній Україні, а й у самій країні-агресорці.

Монтян стала відома своїми українофобськими та проросійськими поглядами. "Телеграф" розповідає, чому її не злюбили росіяни, де зрадниця зараз і як вона виглядає.

Тетяну Монтян хочуть посадити у РФ

З кінця 2024 року перебіжчиця, яка підтримує путінський режим і війну Росії проти України, почала злити російських пропагандистів своїми розповідями про реальну, плачевну ситуацію на Донбасі. Крім того, вона не раз звинувачувала своїх колег у тому, що для них війна зводиться лише до зведень. Також Монтян заявляла, що пропагандист Володимир Соловйов та його прихильники "гірші за нацистів" і що Росія "кинула" жителів Донбасу.

2 березня український блогер Денис Казанський опублікував пост про те, що через його відеоогляди скандальних заяв пропагандистки "росіяни хочуть посадити Тетяну Монтян".

"Російський неонацист Олександр Матюшин звернувся до Бастрикіна з вимогою відправити Монтян на нари за те, що вона озвучує правду про свавілля в Донецьку, яку я потім цитую на своїх ресурсах", — написав Казанський у своєму Телеграм-каналі. Уточнимо, що Олександр Бастрикін — голова Слідчого комітету РФ.

Що відомо про Тетяну Монтян

Народилася 29 серпня 1972 року в Керчі. Закінчила школу у Херсоні, потім вступила на юридичний факультет МДУ. Практику проходила у Московському карному розшуку.

Тетяна Монтян у молодості

1994 року Монтян повернулася до України, а 1995-го переїхала до Києва, де почала працювати адвокатом, спеціалізуючись на кримінальних справах. Насамперед гучною справою стала "справа 9 березня" про протести "Україна без Кучми" (2001). Тоді СБУ порушила справу проти 19 активістів. Вона не змогла виправдати підзахисних, а проти неї порушили справу, закриту у 2005 році.

Монтян здобула популярність як громадський діяч: захищала жертв "чорних рієлторів", боролася за збереження архітектурної спадщини Києва та проти рейдерства. 2012 року брала участь у виборах до Верховної Ради, де посіла п’яте місце. Під час кампанії вона заявляла, що її партія виступає за права ЛГБТ-спільноти на сім’ю та усиновлення. 2015-го балотувалася у мери Києва.

Як Тетяна Монтян стала зрадницею

Під час Революції гідності у 2014 році виступила проти повалення Януковича, називаючи Майдан "олігархічним заколотом", а його учасників – "майдаунами". Після Євромайдану критикувала нову владу — називала її "хунтою" та почала з’являтися на проросійських пропагандистських каналах.

Відома своєю підтримкою сепаратистів ОРДЛО. У 2014 році зустрічалася з лідером терористичної групи "Привид" Олексієм Мозговим. Після цього була внесена до бази "Миротворець".

Монтян з Мозговим, був убитий 23 травня 2015 року

У 2016 році її з чоловіком не пустили до ЄС, на що Монтян відреагувала погрозами: "Скоро прийде Росія, і вас усіх повішає на телеграфних стовпах".

2021 року прийшла на парад бойовиків "ДНР" у Донецьку з портретом діда президента України Володимира Зеленського.

Де зараз і як виглядає Тетяна Монтян

Ймовірно, Монтян живе зараз на дві країни-терористки – Росію та Білорусь. Вона дає інтерв’ю Z-блогерам та пропутінським журналістам. У жовтні 2024 року в Україні позбавили перебіжчицю права займатися адвокатською діяльністю.

Як зараз виглядає Тетяна Монтян

Нагадаємо, що зрадниця України має чотирьох синів. Раніше "Телеграф" писав, як Монтян зреклася рідного сина, який став на бік України.