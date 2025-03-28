Постановление ВВК только электронное? Могут ли его дать мужчине в бумажном формате

Мужчины, прошедшие ВЛК, могут получить постановление на руки, но все зависит от заключения медкомиссии

Выводы из военно-врачебной комиссии (ВВК) в Украине оформляются только электронно. Выдать документ на руки могут, но это зависит от заключения комиссии.

В некоторых случаях перед тем, как выдадут документ, его должны официально утвердить. Об этом идет речь в Министерстве обороны Украины.

Мужчина может получить документы в бумажном формате в зависимости от заключения комиссии. К примеру, если постановление оформляется справкой ВВК (пригодность к службе, необходимость лечения или отпуска по состоянию здоровья), то копия предоставляется после осмотра.

В случае, если постановление оформляется свидетельством о болезни (определение непригодности к службе), решение сначала должна утвердить штатная ВВК (центральная или региональная). В таком случае получить ее на руки можно только после официального утверждения.

Ранее мы сообщали о том, можно ли пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) без реального осмотра в кабинете.

Напомним, "Телеграф" писал о том, какие есть категории годности к военной службе и выводы от ВВК.