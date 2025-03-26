Був зайнятий господарством і не прийшов до ТЦК: який строк дали чоловіку

ВЛК визнала громадянина придатним до служби в тилу

За неявку до ТЦК та СП по "бойовій" повістці судили чоловіка у Хмельницькій області. Обвинувачений отримав реальний строк.

Про це стало відомо з вироку Білогірського районного суду. Згідно з матеріалами справи, військовозобов'язаний отримав під розписку повістку на прибуття до територіального центру комплектування 19 червня 2024 року для відправки у військову частину. Однак у призначений день він не з’явився та не повідомив причини неявки.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину, пояснивши, що у день виклику допомагав сестрі по господарству. Також він зазначив, що вважав себе непридатним до служби через проблеми зі здоров’ям, хоча військово-лікарська комісія визнала його придатним із певними обмеженнями.

Також у справі зазначається, що напередодні він звертався до сімейного лікаря та отримав направлення на лікування. Однак не скористався ним.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від мобілізації). Обвинуваченому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадуємо, за ухилення від мобілізації покарали чоловіка в Чернігівській області. Обвинувачений не з’явився до ТЦК у визначений час, хоча отримав "бойову" повістку.

Під час судового процесу чоловік зізнався, що отримав виклик до військкомату. Коли представник ТЦК приїхав за ним, він сховався в кущах. Самостійно на відправку громадянин не з’явився.

Свій вчинок він пояснив тим, що боїться військової служби. Також обвинувачений розповів, що з дитинства перебуває на обліку у психіатра.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо переплутав дату виклику.