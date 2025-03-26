За неявку покарають. Чому чоловіка можуть викликати до ТЦК у квітні

Юристи пояснили, які права та обов'язки є в громадян

Отримати повістку у квітні можуть військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Виклик до ТЦК та СП може бути з різною метою.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "Inseinin". Вони пояснюють, що повістка — це офіційний документ, який видається територіальним центром комплектування.

Вона може бути вручена для:

постановки на військовий облік — для громадян, які досягли 17 років або змінили місце проживання;

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — для визначення придатності до служби;

мобілізації — у період воєнного стану для військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 60 років.

Найпоширенішими видами повісток є ті, що стосуються уточнення облікових даних або мобілізації. Важливо розуміти, що сама по собі повістка не означає призов на службу — спочатку необхідно пройти відповідні процедури.

Як вручається повістка

Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Постанови КМУ № 352 від 21 березня 2022 року, повістка має бути вручена одним із таких способів:

особисто в руки — представниками ТЦК, органів влади або за місцем роботи/навчання;

під розписку — громадянин має підтвердити отримання документа;

поштою — за місцем реєстрації.

Юристи зазначають, що вручення повістки на вулиці без підтвердження особи чи підпису є порушенням законодавства.

Права та обов’язки військовозобов’язаних

Якщо громадянин отримав повістку, він повинен:

з’явитися до ТЦК у вказаний час;

надати правдиву інформацію про стан здоров’я та сімейні обставини.

Також військовозобов'язаний чоловік повинен повідомляти ТЦК про зміну місця проживання протягом 7 днів, підкреслюють фахівці.

У разі порушення прав згідно з чинним законодавством, громадянин може:

вимагати законного вручення повістки (з правильним оформленням і підписом);

оскаржити незаконні дії ТЦК.

Якщо чоловік має підставу для відстрочки від мобілізації, він може подати відповідні документи до ТЦК (за станом здоров’я, наявністю малолітніх дітей, навчанням тощо).

Відповідальність за неявку

Юристи попереджають, що за неявку по повістці на громадянина чекає:

адміністративна відповідальність (ст. 210-1 КУпАП) — штраф від 17 000 до 25 500 грн;

кримінальна відповідальність (ст. 336 ККУ) — ухилення від мобілізації карається від 3 до 5 років позбавлення волі (у разі неявки по "бойовій повістці).

Також правознавці додають, що поважними причинами неявки можуть бути хвороба, смерть близьких родичів чи інші форс-мажорні обставини , які необхідно підтвердити документально.

Як оскаржити дії ТЦК

Якщо громадянин вважає, що повістка вручена з порушеннями або його права порушені, він може:

подати скаргу до вищого органу ТЦК або

оскаржити рішення в суді.

Раніше "Телеграф" писав, кого призиватимуть на військову службу з 1 квітня. За певних обставин мобілізувати можуть і до 25, і після 50 років.