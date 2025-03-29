Мужчина отказался от повестки из-за нежелания служить. Что решил суд

Последствия от отказа служить точно будут

Написать заявление на отказ от мобилизации в Украине возможно, но мужчине стоит ждать серьезных последствий и говорится здесь не о штрафе от территориального центра комплектования (ТЦК).

В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили 52-летнего мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации. Такие данные находятся в приговоре Ружинского районного суда Житомирской области, передает "ТСН".

Итак, как пояснили в суде, мужчина был признан годным к прохождению службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Ему была предоставлена повестка, от которой он отказался и написал заявление.

Во время суда украинец признал вину и раскаялся, объяснив, что заявление на отказ от повестки было написано им собственноручно и "на войну он не пойдет". По его словам, его действия были связаны с нежеланием служить, ведь он болен и нагрузок не выдержит. Кроме того, с какого времени он находится на воинском учете не знает, хотя является участником боевых действий. Мужчина в 2014 году был направлен ТЦК на военную службу в Донецкую область, где он покинул воинскую часть, поэтому его судили. А не вернулся он на службу из-за смерти жены.

Суд решил признать мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации) и приговорить его к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли отправить на передовую мобилизованных мужчин, которым исполнилось 50 и более лет.