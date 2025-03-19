Забуті вироби з СРСР: хендмейд дітей у школах

Ці шкільні саморобки стали символом радянських буднів

У школах Радянського Союзу уроки трудового навчання були обов’язковими, а вироби діти створювали з найдоступніших матеріалів. Найпоширенішими були метал, папір, підручні засоби тощо.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав ТОП виробів.

У 1980-90 роках більшість українців не знали про різноманітні види рукоділля. У ті часи більше за все цінувалася ручна робота, яку в подальшому ретельно зберігали.

"Ворожка" — шкільна гра, яка передбачала майбутнє

Проста, але захоплива гра набула особливої популярності в радянських школах. Дівчата й хлопці "ворожили" на паперовій коробці, яку виготовляли на перервах.

Оригамі "ворожка"

"Ворожка" допомагала зробити навчальні будні трохи веселішими, а до гри долучалися навіть вчителі.

Ялинкові прикраси з паперу

На класичній новорічній ялинці традиційно вішали дитячі паперові прикраси. Одним із таких були ліхтарики.

Паперові ліхтарики

Їх виготовляли школярі на уроках праці, вдома з батьками або разом із друзями. Ліхтарики часто робили різнокольоровими, додаючи блискітки або вирізаючи візерунки, щоб створити цікаві світлові ефекти. Незважаючи на простоту, вони створювали відчуття новорічного свята.

А ось виготовлення різнокольорових ланцюжків для намиста було трохи складнішим процесом.

Ними оздоблювали не лише ялинку, а й приміщення. Чим довший ланцюжок — тим цікавіший вигляд він має.

Шкатулки з листівок

Виготовлення шкатулок із листівок було справжнім мистецтвом у школах Радянського Союзу. Листівки зміцнювали картоном, після чого вирізали за спеціальним шаблоном і зшивали вручну.

Шкатулка з лістівок

Такі коробочки виходили доволі надійними і, що найцікавіше, завжди були унікальними, адже кожна з них була єдиною у своєму роді!

Хендмейд із платівок

Вінілова платівка стала одним із найпростіших матеріалів для творчості. З них виготовляли панно для настінних годинників, а також використовували для декорування великих предметів, таких як дзеркала чи постери.

Вироби з платівок Вироби з платівок

Вироби з дроту

Дріт був справжнім джерелом безмежних можливостей для творчості, і він привертав увагу як хлопців, так і дівчат. З нього виготовляли різні прикраси: каблучки, персні, квіти, солдатиків та фігурки.

Вироби з дроту

Дріт часто приносили додому або ж шукали на вулицях — часто в місцях скупчення сміття. Звідти й приносили головний атрибут для творчості.

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