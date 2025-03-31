Ее маникюр знают по всему миру: что известно о женщине, которую убили россияне в Буче (фото)

На улице Яблонской была убита светлая и красивая женщина

День освобождения Киевщины 31 марта. В марте 2022 года фото руки убитой женщины с алым маникюром облетело весь мир и стало одним из символов войны, которую Россия развязала против Украины. Фотографию сделали после того, как журналисты получили доступ к деоккупированной Буче, тогда все увидели зверства, сделанные армией РФ против мирного населения.

"Телеграф" рассказывает, что известно о ней. Эту женщину звали Ирина Филькина и, как полагают, россияне убили ее два года назад – 5 марта 2022 года. Тело 52-летней Ирины нашли вместе с другими убитыми на обочине дороги.

Дочери Ирины основали благотворительный фонд "Мама Ира" для сбора средств для пострадавших от насилия в Буче детей.

Стоит отметить, что мэр Бучи заявил, что российские войска убили более 400 мирных жителей, некоторых из которых расстреляли со связанными за спиной руками. По словам родственников Ирины, российские военные застрелили ее, когда она уезжала домой на велосипеде.

Ее убили на улице Яблонской, которая почти месяц была линией фронта под Киевом. Российские штурмовые части десантников пытались отсюда прорваться в Ирпень и дальше выйти в Киев. Попытки были напрасными, и оккупанты понесли большие потери в живой силе и технике, сбежали в Беларусь.

После деоккупации Бучи, в начале апреля 2022 года, фото погибших мирных жителей начали распространяться в интернете, и именно там фото руки Ирины увидела женщина, которая сделала ей алый маникюр. Она добавила, что Ирина, работавшая оператором котельной в торговом центре в Киеве, хотела овладеть профессией визажистки, и брала у нее уроки.

Рука Ирины Филькиной, которую увидел весь мир

6 марта 2025 года дочь Ирины сделала трогательную публикацию в соцсетях. Она поблагодарила, что именно эта женщина ее мама.

"Я бесконечно благодарю вселенную, Бога и тебя за то, что ты — моя мама. Я не говорю "была" не потому, что не понимаю: твоя душа — на небе, а тело — в земле. Я не говорю "была", потому что ты есть в каждом моем дне. Ты звучишь в моей голове, когда жизнь бросает вызовы:

"Да пошли они все!" — когда меня достают.

"Ты у меня самая сильная и самая умная" — когда я стою на грани.

И больше всего мне греют душу твои слова: "Ты должна жить здесь и сейчас. Жизнь у тебя одна — иди и бери от нее все!"

Ты многого достигла. Твой путь — от "хочу иметь свое кресло" до "имею свой дом" — это история силы, воли и мечты. Но для меня самое важное — ты была мамой, которой так не хватает многим. И я каждый раз с удивлением встречаю людей, которые никогда не знали такой любви, которую знала я. И хотя какое-то существо совершило величайший грех, отобрав твою жизнь, оно украло не только тебя — оно забрало часть и моей жизни.

Но любовь сильнее смерти. И я возрождаюсь. Потому что ты не "была" — ты есть. В каждом моем дне. В каждой моей мысли. В каждом моем движении вперед", — написала она.

Обратите внимание, в первые дни полномасштабной войны россияне зашли в Киевскую область, где наделали много бед, разбив танками и артиллерией дома, парки, дороги. "Телеграф рассказал, как с того момента восстановили города под Киевом.