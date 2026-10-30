У Дніпрі блекаут, немає води, зникає зв'язок. Що відомо та де шукати Пункти Незламності

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику

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Місто Дніпро на ранок 30 жовтня залишається без електропостачання через наслідки російських ударів 29 жовтня. Енергетики працювали всю ніч, але масштаб пошкоджень наразі не дає змогу повернути світло в обласний центр.

Про блекаут у Дніпрі близько 7-ї години ранку у п'ятницю повідомив мер обласного центру Борис Філатов. За його словами, попри зусилля енергетиків, "система не витримує". Не вдаючись до деталей, він написав, що "всі роблять все необхідне".

"Звертаюсь до всіх містян. Будь ласка, якщо є можливість — залишайтесь вдома, бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро", — зазначив Філатов.

Як розповів кореспондент "Телеграфа" з Дніпра, в обласному центрі також немає води. Крім того, виникли перебої зі зв'язком. Така ситуація спостерігається приблизно з 15-ї години 29 жовтня.

Інтернет працює в одиниць. Оптоволокно забезпечує зв'язок з мережею, але навряд це надовго в умовах масштабного знеструмлення.

Зранку у Дніпрі утворилися черги на маршрутки. Через зупинку електротранспорту вони переповнені. Деякі водії проїжджають повз зупинки, не забираючи пасажирів.

Черги на маршрутки у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

У ДТЕК підтвердили, що за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення в місті Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району. Під час екстрених відключень графіки не діють.

"В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога. Енергетики працювали всю ніч і продовжують працювати зараз, щоб якомога швидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути світло в оселі", — йдеться у повідомленні.

Пункти Незламності у Дніпрі — як знайти

Ще з 2022 року в Україні й зокрема у Дніпрі працюють Пункти Незламності. Це спеціально обладнані безпечні місця, які працюють під час тривалих відключень електроенергії, тепла чи зв'язку внаслідок обстрілів. Там можна підзарядити телефони та інші пристрої, отримати доступ до інтернету.

Всього у Дніпрі 477 Пунктів Незламності. Знайти найближчий можна за допомогою Відкритої мапи Дніпра. Там доступний окремий інформаційний шар "Пункти незламності".

Пункти Незламності Дніпра на карті

Щоб переглянути розташування пунктів, на Відкритій мапі Дніпра потрібно відкрити розділ "Фільтри" та обрати шар "Пункти незламності". За потреби можна вибрати конкретний район міста, щоб переглянути доступні локації на його території.

Як повідомляв "Телеграф", 29 жовтня російський дрон атакував електропотяг на вокзалі Дніпра. Загинули 14 людей. Також 14 людей отримали поранення.