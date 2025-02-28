Школяр ледь не підірвався, готуючи теракт в Житомирі (фото і деталі)

Він працював на Росію

Школяр готував теракт в центрі Житомира на замовлення Росії. Планувалось, що вибух пролунає біля "Алеї Слави Героям".

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ). Зазначається, що теракт мав статись у п'ятницю, 28 лютого.

"Служба безпеки та Національна поліція затримали ворожого агента, який на замовлення РФ готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира – поблизу "Алеї Слави Героям"", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, виконавцем теракту виявився 16-річний школяр із Житомирської області. Його російська спецслужба втягнула у цю справу в обмін на гроші.

Слідчі з'ясували, що неповнолітній на Алеї мав залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у рюкзак. Вибух мав пролунати після дистанційного підриву окупантами.

"Російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка"", — кажуть у СБУ.

Проте правоохоронці завчасно викрили цей задум і затримали виконавця "на гарячому", коли він підходив до місця спланованого теракту. З'ясувалось, що вибуховий пристрій школяр виготовив сам за інструкцією від російського куратора. Для маскування використовувалась каструля, а для підсилення уражаючої дії — залізні шурупи.

У день виконання завдання юнак поїхав до визначеного місця замість школи. Весь час він був на зв'язку з російським куратором.

"Після отримання "звіту" про прибуття до пункту призначення окупанти мали активувати СВП за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки. Утім, завдяки діям правоохоронців на випередження, трагедії вдалося запобігти", — пише пресслужба.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту). Юнаку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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