Тараканы стали звездами соцсетей: в школе Полтавы ученики бросаются вредителями

Люди в комментариях разделились на 2 лагеря

В Полтаве родители учащихся 32-й школы озабочены шокирующими условиями в учебном заведении. В соцсетях появилось видео, на котором школьник бросает в девушку таракана с подоконника.

Соответствующие кадры были опубликованы в местном паблике. Курьез вызвал оживленное обсуждение среди пользователей.

В помещении школы тараканы расползлись по разным уголкам, а на камерах видеонаблюдения в столовой можно заметить целую "семью" насекомых.

Одного из таких вредителей взял школьник и бросил его прямо в свою одноклассницу.

Местный житель в комментариях под постом отметил, что аналогичная ситуация с тараканами была в Щербановском лицее.

Большинство пользователей возмущено происходящим в учебных заведениях. Люди выразили недовольство, отмечая, что антисанитария может привести к серьезным последствиям для здоровья детей. Некоторые призывают к проверке соответствующими учреждениями, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

"Закрыть до последнего таракана", — говорится в одном из комментариев.

Другие пользователи шутили и иронически реагировали, одновременно подчеркивая абсурдность ситуации.

Собирается ли руководство школы реагировать на ситуацию с тараканами, пока неизвестно. Однако общественность призывает местные власти и санитарные службы обратить внимание на проблему и провести необходимые мероприятия по дезинсекции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове есть частная школа, где обустроен так называемый "карцер". Туда учащихся переводят по решению администрации по разным причинам, встречаются и манипуляции.