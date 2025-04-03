Тараканы стали звездами соцсетей: в школе Полтавы ученики бросаются вредителями
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Люди в комментариях разделились на 2 лагеря
В Полтаве родители учащихся 32-й школы озабочены шокирующими условиями в учебном заведении. В соцсетях появилось видео, на котором школьник бросает в девушку таракана с подоконника.
Соответствующие кадры были опубликованы в местном паблике. Курьез вызвал оживленное обсуждение среди пользователей.
В помещении школы тараканы расползлись по разным уголкам, а на камерах видеонаблюдения в столовой можно заметить целую "семью" насекомых.
Одного из таких вредителей взял школьник и бросил его прямо в свою одноклассницу.
Местный житель в комментариях под постом отметил, что аналогичная ситуация с тараканами была в Щербановском лицее.
Большинство пользователей возмущено происходящим в учебных заведениях. Люди выразили недовольство, отмечая, что антисанитария может привести к серьезным последствиям для здоровья детей. Некоторые призывают к проверке соответствующими учреждениями, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
"Закрыть до последнего таракана", — говорится в одном из комментариев.
Другие пользователи шутили и иронически реагировали, одновременно подчеркивая абсурдность ситуации.
Собирается ли руководство школы реагировать на ситуацию с тараканами, пока неизвестно. Однако общественность призывает местные власти и санитарные службы обратить внимание на проблему и провести необходимые мероприятия по дезинсекции.
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