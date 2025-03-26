В Авторській школі Бойка у Харкові є "карцер", який оплачують батьки: за що туди можуть відправити

Правила школи надають широке поле для маніпуляцій

В Харкові існує приватна школа з "карцером", в який дітей переводять за рішенням адміністрації з різних причин, зустрічаються й маніпуляції. Його наявність не є таємницею, про це написано на сайті та в документах учбового закладу.

Про це йдеться у дописі Тані Петренко у Facebook-групі "Батьки SOS". В окремому Положенні пояснюється, що "карцер" – це навчальний підрозділ Авторської школи Бойка, що надає платні освітні послуги учням, які відстають у навчанні.

"Харків. Сьогодні. Карцер для дітей. В школі. Абсолютно дивні часи. З одного боку, Україна бореться за свободу. Нас захищають від ворога, від булінгу, від авторитаризму, від радянських цінностей, від примусовості, від знецінення людського життя і відсутності поваги до людини як такої.

А з іншого боку — в Харкові існує школа, в якій є карцер. Офіційно. В документах. На сайті. У 2025 році. Карцер. У школі. Не у в’язниці. Не в колонії. Не в концтаборі. А в навчальному закладі для дітей. Всі про це знають", – йдеться у публікації.

Зазначається, що у згаданому закладі дитину можуть перевести до "карцеру", якщо її поведінка комусь "не подобається". Ще одною причиною може бути бажання додатково заробити, якщо здається, що чиїсь батьки можуть заплатити за "виправні роботи".

У Положенні про "карцер" пояснюється, що перебування в ньому передбачає щоденне залишення учня в школі до моменту повного виконання всіх домашніх завдань на наступний навчальний день. Усі завдання виконуються під контролем педагогів.

До категорії школярів, які можуть потрапити до "карцеру", належать:

учні, які протягом однієї чверті тричі отримали оцінку "1" за невиконані домашні завдання;

учні з поточним середнім балом нижчим за 7;

учні, чий середній бал суттєво нижчий від їхніх потенційних можливостей;

учні, які систематично пропускають заняття без поважних причин (поважною причиною вважається виключно хвороба, підтверджена медичною довідкою; інші випадки розглядаються індивідуально класним керівником або адміністрацією).

Особливо цікавим є третій пункт, який надає велике поле для маніпуляцій, адже оцінка розміру потенціалу дитини – доволі суб'єктивна річ.

В Положені йдеться, що рішення про направлення учня до "карцеру" може ухвалити адміністрація з огляду на особисті навчальні потреби дитини. Також ініціатива може виходити від самих учнів, які бажають покращити свої результати за допомогою додаткової підтримки. Водночас виконання рішення адміністрації щодо перебування у "карцері" є обов’язковим.

Вихід з "карцеру" можливий за умови досягнення учнем погодженого середнього балу. Цей рівень встановлюється спільно з батьками учня, самим учнем та адміністрацією школи.

Авторка допису розповіла історію успішної, спортивної та адекватної дівчинки, яку хочуть перевести до "карцеру" за те, що під час гри у вибивного вона влучила м’ячем в іншу школярку. Це тим більш дивно, що метою гри є саме влучання у гравців.

Також вона опублікувала скриншоти переписки, з якої витікає, що у справу вже втрутилися правоохоронці.

"Жодна дитина в Україні у 2025 році не має потрапляти в карцер. І не має навчатись у школі, де таке взагалі можливе. Це не про одну дитину. І не про одну школу. Це про нас. Про нашу хворобу. Про те, як ми можемо водночас боротися за свободу — і тримати дітей у карцерах. Ми не можемо вимагати гідності зовні — якщо ми не створюємо її всередині", – йдеться у дописі.

Петренко також пояснила, що через війну у Харкові закрилося багато шкіл, тому зараз у місті немає великого вибору серед учбових закладів.

Вона додала, що Авторська школа Бойка втратила ліцензію, і технічно не підпорядковується як Департаменту освіти, так і профільному відомству.

Нагадаємо, весняні канікули 2025 року українські школярі розпочнуть у різні дати залежно від регіону. Міністерство освіти і науки рекомендувало провести їх з 24 по 30 березня, однак остаточне рішення ухвалює кожен навчальний заклад окремо.