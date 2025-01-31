Вчителька та учениця побились прямо в школі Києва (відео)

Жінка погрожувала написати заяву

У п'ятницю, 31 січня, в мережі почали ширити відео бійки в одній із київських шкіл. Побились у стінах класу нібито вчителька та учениця.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там з'явилось відповідне відео, його ймовірніше зняли інші учні, які перебували там під час конфлікту.

"У 46-й школі підліток на уроці голосно слухав музику та розмовляв. Вчителька зробила зауваження і попросила віддати телефон, але він відмовився. Словесний конфлікт переріс у бійку", — йдеться у повідомленні.

На відео чути, що старша жінка кричить на дівчинку та розмахує руками. Друга учасниця конфлікту давала жінці здачу, поки та кричала і просила заспокоїтись.

Жінка, яка ймовірніше є вчителькою також почала погрожувати дитині. Вона сказала, що напише заяву.

Користувачі мережі відреагували на це. Люди написали свою думку у коментарях.

Зокрема, були коментарі, що є вина вчительки. Інші писали, що молоді все дозволено, тому винна учениця, а також її батьки. Люди негативно висловлювались і не ставали на бік дитини.

Раніше "Телеграф" писав, що діти в Києві вигадали небезпечну забавку та грали в ТЦК.