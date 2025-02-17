"Втащили" ТЦК": у школі Києва діти насміхалися з військових під час вистави, офіційна реакція (відео)

Офіцер ЗСУ назвав цю ситуацію "кризою розуміння"

В одній зі шкіл Києва трапився кричущий випадок, який обурив українське суспільство. Учні на святковий захід підготували виступ, у якому глузували з ТЦК і принижували військових.

Відповідний відеоролик з’явився у мережі. На нього звернув увагу офіцер ЗСУ Віталій Саранцев.

За його даними, ситуація сталася у школі 309. Коментуючи відео, чоловік заявив, що на його думку, такі сценарії – це "симптом серйозної проблеми".

"Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Як ми дійшли до того, що мобілізація — необхідний крок для виживання країни—став предметом висміювання на рівні шкільних заходів? Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про "злочинний ТЦК", поки справжні злочинці сидять у кремлі? Війна не прощає помилок, і однією з найбільших є підміна понять. І якщо в головах українських дітей український військовий — ворог, а "втащити" йому — прояв героїзму, то всім нам — величезна жирна "двійка". Але війна "двійок" не ставить…", — пише він.

Що відбувається на відео

На кадрах можна побачити один зі шкільних заходів. Судячи з оздоблення актової зали, можна припустити, що вона була приурочена до 14 лютого (День святого Валентина). До заходу діти підготували номер. Його суть повністю зрозуміти не є можливим через невелику тривалість відеоролика. Однак під час нього учень, переодягнений у військову форму з написом "ТЦК", виходить на сцену, а йому на зустріч кидається хлопець у цивільному одязі. Він вдає, що б’є в обличчя військового і під оплески йде. Хлопця у військовій формі тягнуть зі сцени.

Реакція українців

Ролик викликав широкий суспільний резонанс. Під ним лише за кілька годин з’явилися десятки обурених коментарів. Багато українців вимагають притягти до відповідальності освітян та керівництво навчального закладу.

Хвиля обурення, до речі, дісталася також і офіційної сторінки школи.

Офіційна реакція

"Телеграф" зв’язався з 309 школою, де нам повідомили, що на ситуацію вже звернули увагу в Райадміністрації. Її представники вже провели розмову з директором школи. Частина співробітників школи отримали догану, а заступники директора негайно провели роз’яснювальну роботу з персоналом.

Також там пообіцяли надати нам детальніший коментар 18 лютого. Його буде опубліковано на цій сторінці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові стався скандал в одній зі шкіл.