Вареники, гуси і пінгвіни: українці розривають мережу мемами про рішення Трампа ввести мито

Українці геніально показали проблему

Дональд Трамп оголосив про тарифи в розмірі 25% на весь імпорт автомобілів та їх комплектуючих. Україна також у списку, проти нас президент США запровадив 10% мита.

Навіть попри це, українці мають незламний гумор, який перетворює будь-які випробування на привід для дотепних мемів. "Телеграф" зібрав жарти та картинки, які створили користувачі мережі.

Пов'язали політику з "вареничками" та "пельмешками"

Президент США Дональд Трамп серйозно представляє не документ а… меню української їдальні. Замість презентації про мита перед ним – яскравий прайс-лист з традиційними українськими стравами.

Цей фотомонтаж ідеально демонструє неповторне почуття гумору українців, які перетворили серйозну проблему на щирий сміх, пов'язавши глобальну політику з рідними "вареничками" та "пельмешками".

Росію теж нагадали

Ще один мем ілюструє українську реакцію на новини. На яскраво-жовтому тлі написано: "Трамп вводить мита проти всіх країн світу". У діалозі одна гуска запитує: "А де Росія серед цих країн?", на що інша гуска, агресивно нахилившись, відповідає: "Де Росія? Я тебе питаю!!".

Пінгвіни з "Мадагаскару" такого не очікували

Навіть персонажі мультфільму "Мадагаскар" — виглядають здивовано та стурбовано. Вони зображені з характерними виразами облич, що демонструють занепокоєння.

Цей комічний ефект створюється абсурдністю ситуації, оскільки на цих островах немає постійного населення, тому чотири пінгвіни символічно представляють "жителів", яких насправді немає, але які гіпотетично могли б реагувати на введення мита.

Деякі українці не стали стримувати емоцій і створили яскраві меми, а нецензурна лайка тільки доповнила їх. Тут і мітинги українців щодо тарифів і пародія діалогу між Шерлоком Холмсом і доктором Ватсоном і навіть приплели те, що Дональд Трамп може бути російським агентом.

Меморандум замінить цінники

Українці жартують, що замість цінників на імпортованих товарах клеїтимуть меморандум Білого дому. Відповідну картинку створили в магазині біля поліць з товарами.

Були й інші меми про Дональда Трампа та його рішення ввести мито

Нові американські мита на імпорт — що відомо

У середу, 2 квітня, Дональд Трамп підписав указ про запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США.

Для окремих країн ці мита є набагато вищими, зокрема 34% для Китаю, і 20% для Європейського Союзу.

Також з 3 квітня США запровадили 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.

Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан у США для зміцнення економічної безпеки.

"Телеграф" раніше збирав меми, які створили українці про народного депутата Олексія Гончаренка.