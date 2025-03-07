Келлог потрапив у меми новою заявою про Трампа і кінець війни за 24 години

Келлога порівнювали з відомим гумористом СРСР Євгенієм Петросяном

Заява спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога про те, що президент Штатів Дональд Трамп не уточнив ден, в який завершить війну за 24 години неабияк розбурхала мережу. Не пройшло і кілька годин, як українці створили чимало дотепних мемів.

"Телеграф" зібрав найкращі меми щодо гучної заяви Келлога. Зауважимо, що під час виступу на Раді з міжнародних відносин спецпредставник США пояснив одну з гучних заяв Трампа.

"Пам'ятаєте, президент сказав, що збирається закінчити війну за 24 години? Ми не сказали, якого дня, якого року", — сказав Келлог.

Складно сказати був це жарт чи сарказм, але люди в залі сміялись. Проте українців ця заява неабияк обурила. На тлі цього у мережі з'явились меми, в яких Білий дім порівняли з цирком, а адміністрацію США з малолітніми школярами.

Також Келлога порівнювали з відомим гумористом СРСР Євгенієм Петросяном. Написавши: "Реально так і сказав. Євгене Вагановичу, перелогінтесь".

Були і фото з Дональдом Трампом, який сміється з заяви Келлога. Деякі зображення відверто натякали на те, що спецпредставник США старий і не розуміє, де він і що каже.

Нагадаємо, Келлог казав, що повернення до так званих "Стамбульських угод" як основи для мирних переговорів не є офіційною позицією адміністрації Дональда Трампа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп у гніві через атаки Росії проти України.