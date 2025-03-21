Рідкісна отруйна змія майже зникла в Україні: як вона виглядає (фото)

Цей унікальний представник степової фауни потребує особливої уваги та захисту

Степова гадюка, або гадюка Ренарда (Vipera renardi) – отруйна змія, яка колись була поширена в степах України, але зараз перебуває на межі зникнення. Цей вид занесено до Червоної книги України та Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП).

Степова гадюка – змія невеликого розміру, довжина тіла сягає 55 см. Забарвлення сіро-буре, з темною зигзагоподібною смугою вздовж спини. Зустрічаються особини з меланізмом – темним забарвленням.

Поширення та середовище існування

Раніше степова гадюка траплялася в степовій та лісостеповій зонах України, зокрема в Криму, Запорізькій та Херсонській областях. Зараз її ареал значно скоротився через руйнування природних середовищ існування.

Ці змії надають перевагу відкритим степовим ділянкам, сухим схилам, ярам та напівпустелям. У гори можуть підійматися до висоти 2700 метрів над рівнем моря.

Особливості поведінки та живлення

Степові гадюки активні з кінця березня – квітня по жовтень. У цей період вони полюють на дрібних гризунів, ящірок, пташенят та комах. Здобич вбивають отрутою.

Під час шлюбних ігор гадюки можуть проявляти підвищену агресію. Самці зазвичай забарвлені яскравіше, ніж самки, тож їх можна розрізнити.

Гадюки добре плавають і можуть лазити по гілках кущів та дерев. В природі степові гадюки живуть близько 12 років.

Загрози та охорона

Основні загрози для степової гадюки – руйнування степових екосистем внаслідок розорювання земель, забудови та випасання худоби. Також негативно впливає на популяцію браконьєрство з метою отримання отрути.

Для збереження степової гадюки необхідні заходи з охорони її середовища існування, боротьба з браконьєрством та екологічна просвіта населення. Цей вид охороняється Бернською конвенцією.

Степова гадюка – важлива частина степової екосистеми України. Її зникнення може призвести до порушення екологічного балансу. Тому так важливо вживати заходів для збереження цього виду. Якщо ви побачили степову гадюку, не намагайтеся її вбити або зловити. Просто обійдіть її стороною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зелена ящірка зникає в Україні. Ця яскрава рептилія страждає від антропогенного впливу, надмірного вилову та кліматичних змін.