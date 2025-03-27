У Запоріжжі масово гинуть птахи: що відомо про причини (відео)

На узбережжі Дніпра знаходять мертвих птахів. Що кажуть експерти та які результати досліджень?

На узбережжі Дніпра у Запорізькій області продовжують знаходити мертвих бакланів. Перше повідомлення про масовий падіж цих птахів надійшло ще 1 березня 2025 року від Державної служби з надзвичайних ситуацій до Головного управління Держпродспоживслужби.

Як повідомляється на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, після отримання інформації спеціалісти Держпродспоживслужби разом із Запорізькою районною державною лікарнею ветеринарної медицини терміново провели епізоотичне розслідування.

Вони оглянули узбережжя Центрального пляжу та прилеглі території, відібрали зразки загиблих птахів і передали їх до регіональної лабораторії для досліджень.

Згідно з висновками фахівців, при патологічному розтині виявлено:

ураження організму патогенними грибами,

наявність гельмінтів,

загальне виснаження птахів.

Водночас, за твердженням Держпродспоживслужби, жодних ознак інфекційних захворювань лабораторні дослідження не виявили.

Незважаючи на відсутність підтвердження інфекційних хвороб, ситуація продовжує викликати занепокоєння. Станом на 27 березня на узбережжі Дніпра місцеві мешканці продовжують знаходити мертвих птахів. Вони не погоджуються з висновками Головного управління Держпродспоживслужби. На думку місцевих, тут приховуються якісь більш глобальні екологічні проблеми. Причини такого явища досі з’ясовуються.

Раніше "Телеграф" писав про те, що зникає ще один символ Карпат: від браконьєрства потерпають останні беркути України.