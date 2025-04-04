Хотели убить большое количество людей: стало известно, чем россияне атаковали Кривой Рог

Части боеприпаса еще могут представлять опасность для горожан

В пятницу, 4 апреля, в Кривом Роге Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздался взрыв. Уже известно о 14 погибших, из которых 6 детей, и более 50 раненых в результате вражеской атаки. Число жертв продолжает расти.

Россияне нанесли удар кассетной баллистической ракетой "Искандер". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Кассетная баллистическая ракета россиян, предварительно "Искандер". Это сознательный удар для того, чтобы убить большое количество людей", — написал он в своем Telegram-канале.

Как работают кассеты "Искандера"

"Искандер" — баллистическая ракета тактического или оперативно-тактического назначения с максимальной дальностью пуска до 500 км. На вооружении ВС РФ эти ракетные комплексы появились примерно 15 лет назад, заменив комплексы "Точка-У". Согласно общеизвестным данным, кассетные боеприпасы для "Искандеров" имеют 54 поражающих элемента.

В Украине и России использование кассетных боеприпасов не запрещено, но существуют международные конвенции, запрещающие применение боеприпасов неизбирательного действия, если при этом может пострадать гражданское население.

Ракета долетает до установленной точки и взрывается в воздухе. После разрыва боевой части суббоеприпасы рассеиваются и представляют опасность, поскольку затем гражданское население подрывается на них.

Обстановка после атаки

Известно, что во время атаки 4 апреля россияне попали в жилой квартал. У эпицентра взрыва находилась детская площадка. Число погибших и пострадавших растет. На улицах Кривого Рога немало тел погибших.

От взрыва пострадали жилые дома, в них вылетели окна и двери. Место трагедии усыпано обломками. Сгорело немало автомобилей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в своем официальном обращении. По его словам, удар по жилым районам Кривого Рога может стать еще одним доказательством военных преступлений России.