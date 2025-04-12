Український політолог Сергій Таран: Келлог запропонував невдале порівняння України з Берліном

Про вміння читати далі, ніж заголовок, або як нас "окупував" Келлог.

Ніхто досі не сприймав всерйоз перспективи європейської миротворчої місії в Україні, бо гарантії безпеки на неї не давали американці. А без цих гарантій жоден європейський солдат не наважився би зайти на територію України. І тут – сенсація! Не просто американець, а цілий спецпредставник Трампа Кіт Келлог підтримує таку місію, і навіть заявляє, що США могли би координувати захід європейських військ в Україну. Більше того — навіть креслить території куди би могли зайти французи і британці.

Правда, Келлог запропонував невдале порівняння України з Берліном часів холодної війни. Але в оригіналі статті і близько не йдеться про західну "окупацію", а якщо і йдеться, — то лише про тимчасову окупацію Росією українських територій.

Як не йдеться в плані Келлога про жоден адміністративний контроль над Україною. А лише про один із силових механізмів ("reassurance force") підтримки припинення вогню.

Однак, наймудріша частина українського Facebook гнівно постить карти "поділу України" і репетує, що "нас збираються окуповувати!". Ну, то ви визначтесь спочатку, що вам ближче: якнайширше військове залучення європейців при підтримці американців, чи хайп у Facebook?

Але наймудріша частина соцмережі все одно може не переживати — на цей план не згодиться Путін. І тому також не підтримає Трамп.

Джерело — Facebook-сторінка Сергія Тарана.