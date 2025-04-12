На Великдень вночі виходити не варто: скільки обійдеться порушення комендантської години

Можна отримати не тільки штраф, а адмінарешт

У 2025 році Великдень для християн східного і західного обрядів припадає на 20 квітня. У мирний час у цю ніч віряни йшли до храмів на літургію, яка тривала до самого ранку. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи — комендантську годину. Її в більшості міст, зокрема в Києві не планують скасовувати.

Наразі комендантська година триває в столиці з опівночі до 5 ранку. В цей час знаходитися на вулиці можна тільки із спеціальним дозволом. Порушників чекає штраф або навіть виправні роботи.

Штрафи за порушення комендантської години у 2025 році: від 170 до 510 гривень. Інші варіанти покарання — виправні роботи та адмінарешт на 15 діб. Штраф можна отримати не тільки від поліції. Зупинити і оштрафувати можуть і нацгвардійці, і муніципальна варта, і територіальна оборона, і навіть ЗСУ, якщо вони залучені до охорони порядку.

Патрулі можуть затримати порушника, перевірити документи, з’ясувати причину перебування на вулиці, оглянути речі або авто. Також можуть доставити порушника у відділок Нацполіції. В разі загрози — застосувати силу, спецзасоби чи зброю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за поїздку без прав можуть оштрафувати на дуже велику суму. Особливо, якщо права раніше вже забирали або їх ніколи і не було.