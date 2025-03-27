У Києві хочуть витратити декілька мільйонів гривень на ремонт у дитячій лікарні (тендер)

До авторів тендеру вже виникли питання

Майже 5 мільйонів гривень планує витратити Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 на ремонт сходових клітин у головному корпусі на проспекті Алішера Навої. Роботи мають завершити до кінця року, а підрядника обиратимуть через тендер на Prozorro.

Про це стало відомо з оголошення на платформі держзакупівель. Очікувана вартість закупівлі — 4 980 000 гривень із ПДВ. Пропозиції приймають до 2 квітня, а сам аукціон має розпочатися 3 квітня 2025 року.

Предметом закупівлі є поточний ремонт центральних сходових клітин головного корпусу КНП "Київської міської дитячої клінічної лікарні №2", розташованого за адресою: м. Київ, проспект Алішера Навої, будинок 3. Класифікація робіт згідно з ДК 021:2015 — 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Роботи виконуватимуться як одна послуга до 31 грудня 2025 року.

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2

Умови оплати передбачають 100% післяоплату протягом 30 банківських днів після надання послуг. Вартість мінімального кроку пониження ціни — 24 900 гривень. Пропозиції учасників мають подаватися українською мовою.

Згідно з підписаним документом, уповноваженою особою від замовника виступає Оксана Ігорівна Мороз.

Учасники тендеру вже мають питання до умов закупівлі. Зокрема, замовник вимагає від потенційних підрядників мати чинний договір з лабораторією на контроль якості будівельних матеріалів. Один із учасників назвав цю вимогу "такою, що суперечить здоровому глузду", адже всі матеріали, за його словами, мають сертифікати та техпаспорти.

У зверненні до замовника, яке подали 26 березня, також просять надати конкретний перелік матеріалів, які мають проходити лабораторні випробування, а саму вимогу передбачити у дефектному акті та договорі. Учасник наголошує: подібні умови обмежують здорову конкуренцію на ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що МВС в Києві оголосило два величезних тендери на закупівлю номерів для держтранспорту.