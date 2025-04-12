Росіяни просунулися у двох областях та впритул наблизилися до Дніпропетровщини (карта боїв)

Тривають важкі бої

Триває 1144-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. Росіяни просунулися в Донецькій області та наблизилися до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю — до нього залишилося лише близько 5 кілометрів.

Як повідомляють аналітики DeepState, ворог просунувся в Калиновому, біля Новоолександрівки та Котлярівки (від неї до Дніпропетровщини близько 5 кілометрів). За даними ISW також є просування ворога на Куп'янському напрямку.

Звіт американського Інституту вивчення війни (ISW) від 11 квітня

Донецька область

За його даними, російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри від 11 квітня, показують, що російські війська мали успіх на південь від Васюківки (на південний захід від Сіверська).

Також росіяни мали просування на північний захід від Торецька, але незрозуміло, чи зберігають російські сили стійкі позиції в цьому районі, пишуть аналітики. Опубліковані 11 квітня геолокаційні кадри вказують, що окупанти мали просування на північний схід від Неліпівки (на північний захід від Торецька).

Зафіксовано також просування ворога на Новопавлівському напрямку. Згідно з геолокаційними картами російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Надіївки (на схід від Новопавлівки).

Харківська область

Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, свідчать, що російські сили нещодавно просунулися на північ від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська).

Як повідомляв "Телеграф", російська окупаційна армія може готувати наступ не тільки на Сумщину та Харківщину. У Збройних Силах України заговорили про ймовірність перекидання сил ще на один напрямок.