"Укрнафта" потратит миллионы гривен на археологические раскопки

Местность известна за многочисленные исторические находки

Возле города Ромны (Сумская область) во время работ на газовой скважине обнаружили находки, представляющие археологическую ценность. Теперь ПАТ "Укрнафта" выделит крупную сумму на работы по их исследованию.

Об этом говорится в тендере, обнародованном на сайте государственных закупок Prozorro. Отмечается, что культурный слой был обнаружен в районе скважины №151 Великобубновского месторождения.

В тендере указано, что на проведение археологических работ в рамках площадки, трубопровода и подъездной дороги, будет выделено чуть более 9 миллионов гривен. Сами работы должны провести в течение 600 календарных дней после заключения договора.

Хотя детали находок не сообщаются, однако Сумскую область в IX-XI веках нашей эры весьма плотно населяли северяне, которые были одними из многочисленных славянских племен на территории Украины. Из-за того, что находки их поселений весьма часто встречаются возле Ромен, они даже получили название "роменская археологическая культура". Впрочем, на этой территории также можно найти свидетельства проживания скифов, а также более ранних культур бронзовой эпохи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полиция Украины потратит десятки миллионов на шапки для полицейских, МВД выделит миллионы на пакеты для экспертизы и вещественных доказательств.