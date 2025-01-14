Хто з чоловіків повинен бути готовим до мобілізації у 2025 році

Відстрочку потрібно належно оформити

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Чоловіки призовного віку, які не мають законних підстав для відстрочки, мають бути готові до служби в Збройних силах.

Офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів наголосила, що чоловіки, які не мають відстрочки від мобілізації рано чи пізно будуть мобілізовані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Kyiv FM.

За словами Кіндратів, відстрочка від мобілізації повинна бути обов’язково підтверджена відповідними документами. Вона зазначає, кожен військовозобов’язаний громадянин зобов’язаний знати правила військового обліку та дотримуватися їх. Якщо у нього є підстави для відстрочки, необхідно своєчасно оформити це документально.

Офіцерка також нагадала, що відстрочку від мобілізації можна отримати:

за станом здоров’я — після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

у разі бронювання — для працівників критично важливих підприємств, органів влади чи сектору безпеки;

через сімейні обставини — наприклад, догляд за особою з інвалідністю.

Відсутність офіційного підтвердження може стати підставою для мобілізації. Тому військовозобов’язаним радять заздалегідь подбати про належне оформлення документів, якщо вони мають право на відстрочку.

Нагадуємо, що у листопаді 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про пріоритетність мобілізації безробітних українців, які не сплачують податки. У Сухопутних військах ЗСУ надали роз’яснення щодо принципів призову зараз.

Офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів наголосила, що сегрегації за ознакою офіційного працевлаштування не існує. За її словами, мобілізаційні заходи проводяться серед усіх військовозобов'язаних громадян, незалежно від їхнього соціального статусу чи працевлаштування. Співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) здійснюють оповіщення як у громадських місцях, так і безпосередньо на підприємствах.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків до 25 років не можуть мобілізувати за законом. Є різниця між військовозобов'язаними та призовниками.