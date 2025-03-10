Мобілізують до 25? З скількох років можуть призвати за законом

Призову підлягають чоловіки до 60 років

Мобілізаційний вік в Україні становить від 18 до 60 років. Однак призвати на військову службу до 25 років можуть лише за певних умов.

Це регламентується Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Призов залежить від кількох ключових факторів, таких як стан здоров’я, військовий досвід та наявність спеціальних обставин.

Категорії військовозобов’язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які служили в армії та визнані придатними до служби за станом здоров’я;

особи, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними в умовах воєнного стану. Вони повинні пройти повторну медичну комісію;

чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають військового досвіду, але придатні до служби за станом здоров’я;

громадяни зі статусом "обмежено придатний". Ця категорія проходить повторну медкомісію для уточнення статусу.

Мобілізація з 18 років

Чоловіки до 25 років вважаються призовниками та не підлягають мобілізації. Винятком є:

ті, хто закінчив військову кафедру та має звання офіцера запасу;

ті, хто вже відслужив строкову службу (окрім демобілізованих у 2024 році – їх можуть призвати лише через рік).

Нагадуємо, кого не мобілізують у березні. Право на відстрочку від призову мають:

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров'я;

батьки трьох і більше дітей до 18 років;

одинокі батьки або ті, хто виховує дитину до 18 років у разі смерті іншого з батьків, позбавлення батьківських прав чи визнання зниклим безвісти;

особи, які виховують дитину з інвалідністю чи тяжким захворюванням;

ті, хто доглядає за тяжкохворими рідними (чоловік/дружина, дитина, один із батьків або батьки подружжя, які потребують постійного догляду);

чоловік, у якого дружина має інвалідність I чи II групи.

Також відстрочку можуть отримати інші категорії громадянин за певних обставин.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручати повістки на блокпостах під час мобілізації. У деяких випадках чоловіка можуть затримати правоохоронці.