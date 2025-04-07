Ви будете здивовані тим, де люди ховали гроші в СРСР і це навіть не білизна

Все залежало від купюр

Життя в СРСР у більшості сімей було бідним. Але вони все одно мали заощадження. На той час довіра до банківських установ була низькою, тому люди шукали надійні способи, щоб сховати свої збереження вдома.

"Телеграф" розповість, у яких незвичних місяцях у СРСР ховали гроші. Лайфхаки були різними.

У помешканнях люди найчастіше ховали гроші. Вони клали їх у книжки та під матраци. Великі банкноти обережно вміщували між сторінками, створюючи враження звичайної книги.

Також ховали під килими та в банки з консервацією. Спускали в зливні бачки унітазів. Запихали в шкарпетки або в випрану постільну білизну у шафі.

Інколи, якщо сума була надзвичайно велика, а користуватися нею найближчим часом не планувалося, то гроші просто зашивали під оббивкою меблів.

Окрім того, в часи СРСР заощадження також приховували у фіранках. Гроші загортали в папір та пришпилювали шпильками до нижньої або бічної частини фіранок. Цей метод використовували переважно влітку, коли фіранки використовувалися рідше.

А ще килим був чи не найкращим місцем для ховання грошей в СРСР. Гроші рівномірно розкладали на підлозі, а зверху застеляли килимом. Цей спосіб вважався простим і ефективним.

Деякі схованки були навіть небезпечними. Люди могли зробити у стіні отвір, як під розетку, і встановлювали фальшиву розетку-сейф. Або ж ховали гроші в старі труби у ванній кімнаті.

Також жінки в СРСР, аби уникнути втрати зароблених тяжкою працею грошей, могли приколювати гроші шпильками до одягу.

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