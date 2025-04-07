Вы будете удивлены тем, где люди прятали деньги в СССР и это даже не белье

Все зависело от купюр

Жизнь в СССР у большинства семей была бедной. Но они все равно имели сбережения. К тому времени доверие к банковским учреждениям было низким, поэтому люди искали надежные способы, чтобы скрыть свои сохранности дома.

"Телеграф" расскажет, в каких непривычных месяцах в СССР прятали деньги. Лайфхаки были разными.

В жилищах люди чаще всего хранили деньги. Они клали их в книги и под матрасы. Большие банкноты осторожно вмещали между страницами, создавая впечатление обычной книги.

Также прятали под ковры и банки с консервацией. Спускали в сливные бачки унитазов. Заталкивали в носки или в постиранное постельное белье в шкафу.

Иногда, если сумма была очень большая, а пользоваться ею в ближайшее время не планировалось, то деньги просто зашивали под обивкой мебели.

Кроме того, во времена СССР сбережения также скрывали в занавесках. Деньги заворачивали в бумагу и пристегивали шпильками к нижней или боковой части занавесок. Этот метод использовали преимущественно летом, когда занавески использовались реже.

А еще ковер был едва ли не самым лучшим местом для хранения денег в СССР. Деньги равномерно разлагали на полу, а сверху застилали ковром. Этот способ считался простым и эффективным.

Некоторые тайники были даже опасны. Люди могли сделать в стене отверстие как под розетку, и устанавливали фальшивую розетку-сейф. Или хранили деньги в старых трубах в ванной комнате.

Также женщины в СССР, чтобы избежать потери заработанных тяжелым трудом денег, могли прикалывать деньги шпильками в одежду.

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