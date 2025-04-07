"Кримський міст - ціль номер один". У ЗСУ заговорили про атаки на півострів та важливі цілі

Не всі дані доходять до преси

Українські війська "не забули" про Керченський міст, який з’єднує окупований Крим із територією Росії. Він і досі одна з головних цілей Збройних Сил України.

Про це заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа. За його словами, для деяких операцій та дій потрібна інформаційна тиша.

"Звісно, що міст – це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст, такий же. Така ж ціль, як і решта", – сказав він.

Неїжпапа пояснює, що інформаційна тиша грає важливу роль у війні, бо багато операцій можуть зірвати передчасно злиті дані чи фото.

"А якщо ми кажемо, що завтра ми ударимо Кримський міст, то, напевне, противник про це дізнається через телебачення. Або скажемо, що ми не вдаримо його. Ну, це ж неправильно", – додав військовий.

За його словами, Україна не стала менше бити по Криму, ймовірніше інтенсивність цих атак зменшилась.

"Я не проводив таку аналітику, меншу чи більшу. Все працює в штатному режимі, як і на інших напрямках фронту. Тому цілі є в Криму і в інших областях, де знаходиться ворог, звісно. Тому я не можу вам надати такої аналітики… Цілі вражаються. Можливо, не всі відомі з преси, звісно. Мабуть, інтенсивність не така велика. Мабуть, це пов’язано з важливістю інших напрямків", – резюмував командувач ВМС.

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