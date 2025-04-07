Без сложных требований: известная сеть супермаркетов предлагает студентам работу с достойной оплатой

Никакого опыта не требуют

Студентам в Черкассах предлагают работу с достойной оплатой и минимальными требованиями. Сеть АТБ ищет младших приемщиков товаров с зарплатой в 17 600 гривен.

Для начала карьеры нужно только среднее образование и желание учиться. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных ресурсов поиска работы.

Что нужно делать? Принимать товар на склад, расставлять и передвигать его. Никакого опыта не требуют – АТБ сам научит всему, что нужно.

В объявлении сказано, что магазин находится на улице Гоголя, 274, всего в 800 метрах от центра Черкасс. Очень удобно для студентов, живущих или обучающихся в центре.

Компания отмечает преимущества работы в АТБ: стабильная и своевременная выплата зарплаты, бесплатное обучение, возможность работать недалеко от дома. Важно, что работодатель соблюдает трудовое законодательство и гарантирует официальное трудоустройство. Вакансия подразумевает полную занятость, но график можно согласовать с обучением.

Напомним, "АТБ" – крупная компания, где работают более 1000 сотрудников, которая создает дополнительные возможности для карьерного роста.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине ищут студентов, которые любят проводить время на свежем воздухе. Желающим предлагают зарплату до 40 тысяч гривен.