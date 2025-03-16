Ідеально для любителів футболу: студентів шукають для цікавої роботи в Києві
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В оголошенні шукають людей із досвідом від 1 року
Український ринок праці продовжує розвиватися й набирати нових фахівців. У Києві з’явилася вакансія адміністратора дитячого футбольного клубу, отже це — можливість стати частиною команди.
Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Футбольний центр раннього розвитку шукає комунікабельного студента.
Варто зазначити, що така вакансія підійде для людей із досвідом від 1 року. Натомість молоді пропонують стабільний дохід — від 25 000 гривень та повну зайнятість.
Головні задачі:
- координація діяльності клубу;
- робота з клієнтами та їх залучення;
- облік даних і підготовка звітів;
- обробка дзвінків і здійснення касових операцій.
Ця робота підійде комунікабельним людям, які люблять дітей, мають організаційні здібності та готові працювати в режимі багатозадачності. Кандидат на посаду має бути відповідальним та організованим, а також вміти знаходити спільну мову з малечею.
Досвід роботи з CRM-системами та IP-телефонією буде перевагою, однак навичкам можна навчитися на місці.
Також компанія обіцяє офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, комфортні умови та підтримку в колективі.
Що пропонують роботодавці
- стабільна заробітна плата від 25 000 до 35 000 грн (фіксована ставка + бонуси);
- графік 5/2, робочий день із 9:30 до 19:00;
- кар'єрне зростання та премії за досягнення.
Охочим приєднатися до футбольної команди радять не зволікати та надсилати резюме вже зараз — на сайті дану вакансію розглядають 10 людей.
Раніше "Телеграф" писав про роботу для харизматичних студентів із зарплатою понад 25 тисяч гривень, завдяки чому молодь може набути корисних навичок.