Ідеально для любителів футболу: студентів шукають для цікавої роботи в Києві

В оголошенні шукають людей із досвідом від 1 року

Український ринок праці продовжує розвиватися й набирати нових фахівців. У Києві з’явилася вакансія адміністратора дитячого футбольного клубу, отже це — можливість стати частиною команди.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Футбольний центр раннього розвитку шукає комунікабельного студента.

Варто зазначити, що така вакансія підійде для людей із досвідом від 1 року. Натомість молоді пропонують стабільний дохід — від 25 000 гривень та повну зайнятість.

Головні задачі:

координація діяльності клубу;

робота з клієнтами та їх залучення;

облік даних і підготовка звітів;

обробка дзвінків і здійснення касових операцій.

Ця робота підійде комунікабельним людям, які люблять дітей, мають організаційні здібності та готові працювати в режимі багатозадачності. Кандидат на посаду має бути відповідальним та організованим, а також вміти знаходити спільну мову з малечею.

Досвід роботи з CRM-системами та IP-телефонією буде перевагою, однак навичкам можна навчитися на місці.

Також компанія обіцяє офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, комфортні умови та підтримку в колективі.

Що пропонують роботодавці

стабільна заробітна плата від 25 000 до 35 000 грн (фіксована ставка + бонуси);

графік 5/2, робочий день із 9:30 до 19:00;

кар'єрне зростання та премії за досягнення.

Охочим приєднатися до футбольної команди радять не зволікати та надсилати резюме вже зараз — на сайті дану вакансію розглядають 10 людей.

Раніше "Телеграф" писав про роботу для харизматичних студентів із зарплатою понад 25 тисяч гривень, завдяки чому молодь може набути корисних навичок.