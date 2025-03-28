Чоловік відмовився від повістки, бо боїться за своє життя: який строк йому дали

Раніше обвинувачений був судимий і мав бажання мобілізуватися

За ухилення від мобілізації судили чоловіка у Київській області. Військовозобов'язаний відмовився від призову на військову службу.

Про це стало відомо з вироку Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду. Згідно з матеріалами справи, чоловік був визнаний придатним за висновком ВЛК.

23 листопада 2024 року його було повідомлено про призов та попереджено про кримінальну відповідальність за ухилення. Проте, військовозобов'язаний категорично відмовився отримати "бойову" повістку про виклик до ТЦК та не з'явився у визначений час.

В суді обвинувачений визнав свою вину, але пояснив свій вчинок небажанням проходити військову службу, оскільки боїться за своє життя та здоров'я. Він також зазначив, що раніше відбував покарання за крадіжки та просився на військову службу на початку повномасштабного вторгнення, але йому було відмовлено.

Суд, врахувавши всі обставини справи, визнав обвинуваченого винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період). Йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадуємо, у Вінницькій області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації тому, що повіз зерно на елеватор. Після проходження комісії обвинувачений прибув до пункту збору, де йому одразу вручили повістку. Він усно повідомив, що не зможе прибути на відправку.

Суду чоловік пояснив, що працює водієм вантажного автомобіля і здійснює перевезення самостійно. Його автомобіль був завантажений пшеницею, яку він мав перевезти за договором найму до Одеської області. Він розумів, що може не встигнути повернутися, але протягом цього періоду нікому про свою неможливість з’явитися до ТЦК не повідомляв.

Раніше "Телеграф" писав про рішення суду щодо чоловіка, який "сховався від мобілізації" в кущах. Обвинувачений переконував, що з дитинства перебуває на обліку в психіатра.