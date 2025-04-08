Занимался грабежами и помогал церквям в 90-х: что известно о жизни и смерти киевского криминального авторитета "Деда"

Киевский бандит "Дед" был широко известен в Киеве в 90-х годах

Владимир Кисель — бывший спортсмен, который в 90-х годах стал влиятельным криминальным авторитетом с кличкой "Дед". За свою жизнь он успел и в тюрьме отсидеть, и построить криминальную группировку и даже стать депутатом. Он трагически погиб в ДТП и был похоронен около церкви, которую опекал при жизни.

"Телеграф" расскажет, что известно о жизни и смерти киевского криминального авторитета Деда.

Киевский бандит Дед — что о нем известно

Владимир Карпович Кисель — настоящее имя криминального авторитета Деда, пишет storyboom.com.ua. Он родился в селе Григоровка, Обуховского района, Киевской области. Как и многие бандиты из 90-х Кисель с молодости увлекался спортом, и даже закончил Киевский Институт физкультуры — он профессионально занимался борьбой.

Однако спортивную карьеру строить Владимир не стал и подался в криминальный мир. Уже в 1981 году он получил свой первый уголовный срок — за грабеж. А в начале 90-х организовал свою банду в Московском районе Киева. Группировка Деда занималась контрабандой, грабежами, вымогательством, валютными махинациями на черном рынке и "крышеванием" разных столичных заведений.

Заработанные "грязные" деньги криминальный авторитет вкладывал и в легальные бизнесы. Так, например, Кисель вложил серьезный капитал в "Нафтогаз Украины". Есть сведения о том, что Дед отличался от других криминальных авторитетов тем, что будучи покровителем многих украинских предпринимателей, не обдирал их, а наоборот давал развиваться и строить бизнесы.

Управление по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Киева задержало Владимира Киселя осенью 1997 года. Его поместили в СИЗО, однако влиятельные друзья внесли залог и бандита выпустили на свободу. Даже криминальные дела не помешали Деду стать депутатом. Также он был президентом Всеукраинской федерации греко-римской борьбы.

Первая попытка убийства Киселя произошла в ноябре 2003 года — в его автомобиль заложили бомбу. Однако от взрыва пострадал только водитель, а сам бандит остался невредимым. Спустя шесть лет — в мае 2009 года Дед погиб в ДТП. Он ехал по житомирской трассе и не вписался в поворот и врезался в столб, разбившись на смерть. Известно, что Владимира Киселя похоронили возле одной из церквей, которой при жизни активно покровительствовал и помогал деньгами.

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