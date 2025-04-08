Обіцяють 1200 гривень за зміну: студентам, які люблять готувати, пропонують цікаву роботу

Відома мережа шукає золоті руки для роботи з їжею

Для студентів, які шукають підробіток із гнучким графіком та гідною заробітною платою, з'явилася нова можливість. Мережа пекарень "Львівські Круасани" шукає сендвіч-мейкера у Києві і пропонує зарплату від 21 000 до 27 000 гривень.

Досвід роботи не обов'язковий, головне – бажання навчатися та любов до приготування їжі. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних ресурсів пошуку роботи.

Заклад розташований у зручному місці – на вулиці Січових Стрільців, 103, неподалік від станції метро "Лук'янівська". Компанія пропонує позмінний графік роботи.

Компанія пропонує не лише конкурентну заробітну плату, а й офіційне працевлаштування, що є важливим фактором для багатьох студентів. Оплата становить 1200 гривень за зміну. Новачкам забезпечують навчання та підтримку на всіх етапах роботи.

Для роботи сендвіч-мейкером необхідна відповідальність та здатність до навчання. Від кандидатів також очікують вміння працювати в команді та готовність дотримуватися стандартів мережі. При цьому попередній досвід не є обов'язковим – достатньо любити готувати або мати бажання навчитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про роботу мрії для студентів. Ми розповіли, як заробляти від 12 000 грн, не виходячи з дому.