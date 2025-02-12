Стресостійким студентам пропонують роботу у Буковелі: що потрібно робити

Пропозиція не є сезонною – працівника шукають на постійну зайнятість

На гірськолижному курорті Буковель відкрили вакансію офіціанта-бармена із заробітною платою 25 тисяч гривень. Роботодавець пропонує кандидатам постійне працевлаштування та повний соціальний пакет.

Особливістю пропозиції є безкоштовне проживання та харчування для майбутнього працівника. Відповідна вакансія розміщена на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

Керівництво закладу пропонує кандидатам повну зайнятість. Претенденти повинні мати досвід роботи від одного року та вільно володіти українською мовою.

Майбутній працівник має розуміти методи обслуговування гостей та знати процеси приготування страв. До щоденних обов'язків входить підготовка торгового залу, обслуговування відвідувачів згідно зі стандартами сервісу та приготування гарячих напоїв.

Серед важливих якостей кандидата – стресостійкість, охайність та організованість. Роботодавець також очікує від майбутнього працівника дисциплінованості, позитивного мислення та вміння працювати в команді.

Заклад розташований за 6,6 кілометра від центру Буковеля. Роботодавець наголошує, що пропозиція не є сезонною – працівника шукають на постійну зайнятість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Буковелі з'явилася цікава вакансія для студентів з зарплатою до 50 тисяч гривень. Крім того, роботодавець надає безкоштовне житло.