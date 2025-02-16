Не тільки офіси: у Дніпрі студентам пропонують цікаву роботу з гідною зарплатою

На іспитовий термін платитимуть менше

Студентам в наш час важко знайти роботу, аби можна було її поєднувати з навчанням. Проте у Дніпрі пропонують здобувачам освіти хорошу вакансію.

Компанія з виробництва поліетиленової упаковки в пошуках оператора екструзії. Про це стало відомо з оголошення, яке розмістили на сайті з пошуку роботи.

Шукають чоловіків від 18 до 30 років. В обов'язки входитиме: переміщення сировини зі складу до екструдера, переробка сировини на гранули, налаштування екструдера.

Працювати треба добу, а відпочивати три дні. Заробітна плата — від 15 до 35 тисяч гривень. На іспитовий термін платитимуть менше, а саме від 15 до 20 тисяч гривень.

Робота в дружньому колективі з перспективами професійного та фінансового зростання.

"Ми в пошуках відповідального, комунікабельного, бажано без шкідливих звичок", — йдеться в тексті оголошення.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні шукають пенсіонера компаньйона-помічника з гарною оплатою та графіком. Заробітна плата залежить від кількості днів та годин роботи. Родині потрібна людина для догляду за літньою жінкою.