Доброзичливим студентам пропонують роботу у Львові: беруть навіть без досвіду

Можна кар'єрно зростати та безкоштовно харчуватись

Знайти роботу в наш час — одне з найскладніших випробувань, а особливо, щоб була гарна зарплата та умови праці. Проте є хороша вакансія для студентів у Львові.

Всеукраїнська мережа кав’ярень запрошує до великої команди Баристу. Відповідне оголошення з'явилось на сайті з пошуку роботи. Є вакансії у Центрі Львова та в районі Сихова.

Роботодавець пропонує гідну та стабільну зарплату від 19000 гривень в місяць. Або ставка 800 грн/зміна, а також відсоток від продажу та чойові.

Гнучкий графік з побажаннями співробітника. Можна прийти без досвіду — всьому навчають.Стажування теж оплачують.

Бонусом буде підвищення заробітньої плати (в залежності від досвіду роботи в компанії). Також є доплати та бонуси (за гарне обслуговування гостей та правильне приготування напоїв). Корпоративна знижка 40% на меню, оплачуване харчування та цікаве навчання для професійного розвитку. Кар'єрне зростання — 91% управлінців — починали з посади бариста.

Треба бути відкритим та комунікабельним і любити посміхатись. Чистота та порядок на робочому місці — один з показників професіоналізму. Бажання розвиватися в цікавій професії та в класній команді. Є кар'єрні та професійні амбіції. Бажання отримати Level UP в навику приготування кави.

Раніше "Телеграф" писав, що пенсіонерам в Україні пропонують вигідну роботу з житлом та хорошою оплатою.