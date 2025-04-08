Обещают 1200 гривен за смену: студентам, которые любят готовить, предлагают интересную работу

Известная сеть ищет золотые руки для работы с едой

Для студентов, которые ищут подработку с гибким графиком и достойной заработной платой, появилась новая возможность. Сеть пекарен "Львовские Круасаны" ищет сэндвич-мейкера в Киеве и предлагает зарплату от 21 000 до 27 000 гривен.

Опыт работы не обязателен, главное – желание учиться и любовь к приготовлению пищи. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных ресурсов поиска работы.

Заведение расположено в удобном месте – на улице Сечевых Стрельцов, 103, недалеко от станции метро "Лукьяновская". Компания предлагает посменный график работы.

Работодатель предлагает не только конкурентную заработную плату, но и официальное трудоустройство, что является важным фактором для многих студентов. Оплата составляет 1200 гривен в смену. Новичкам обеспечивают обучение и поддержку на всех этапах работы.

Для работы сэндвич-мейкером необходима ответственность и обучаемость. От кандидатов также ожидают умения работать в команде и готовность соблюдать стандарты сети. При этом предыдущий опыт не обязателен – достаточно любить готовить или иметь желание научиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о работе мечты для студентов. Мы рассказали, как зарабатывать от 12000 грн, не выходя из дома.