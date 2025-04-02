Погода у столиці налаштується на весняний лад: що чекає на киян 3 квітня

Синоптики обіцяють справді гарну погоду

Кияни нарешті зможуть відпочити від парасольок і дощовиків. Погода у столиці 3 квітня значно покращиться після кількох дощових днів.

Температура повітря підніметься до приємних +15 градусів, а небо поступово проясниться. Про це свідчать дані Meteofor.

Вночі в Києві ще пройдуть невеликі дощі. Температура повітря буде триматися на позначці +7…+8 градусів. Але вже зранку дощ припиниться, і небо почне прояснюватися.

Удень синоптики обіцяють справді гарну погоду. Стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів. Найтепліше буде після обіду. Дощу вже не буде, можна буде спокійно гуляти містом.

Вітер дутиме з північного сходу. Його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Атмосферний тиск підвищиться і складе 748-751 міліметра ртутного стовпа, що є близьким до норми.

Щоб не пропустити важливі зміни погоди, радимо регулярно перевіряти оновлення на сайті Українського гідрометцентру. Там завжди публікують свіжі дані про погодні умови та попередження про можливі погіршення погоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що похолодання та дощі скоро покинуть Київ. Цими днями погода у столиці різко зміниться і замість дощів та холоду буде суттєве потепління.